Novidades no Arruda: Santa Cruz fecha com Marquinhos e regulariza Eron no BID

Santa Cruz acerta com Marquinhos e oficializa Eron para a temporada
Publicado: 01/03/2026 às 16:57
Eron e Marquinhos, atacante do Santa Cruz (Reprodução e Davi Rocha)
O Santa Cruz já definiu os primeiros reforços visando a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda acertou a contratação de dois atacantes: Eron e Marquinhos, que já treinam com o elenco sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, embora o anúncio oficial ainda não tenha sido divulgado.
Na última sexta-feira (27), Eron teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, oficializando sua situação no clube até outubro, em contrato definitivo. Revelado pelo Vitória, o atacante tem passagens por Sampaio Corrêa, ABC e Caxias, além de duas temporadas no futebol japonês, defendendo o Vegalta Sendai, com 55 partidas, sete gols e quatro assistências.
O outro reforço, Marquinhos, de 22 anos, natural de São Luís do Maranhão, estava no Maguary e já se integrou aos treinos no Arruda. O jogador passou pelas categorias de base do Maranhão, O Retrô e Red Bull Bragantino. Sua última partida foi na eliminação do Maguary para o Fortaleza, pela Copa do Brasil.
A chegada da dupla reforça o setor ofensivo do Tricolor, que busca maior produtividade em campo nesta temporada. Apesar de ainda não ter feito o anúncio oficial, o clube já confirmou os acertos internamente e nos registros da CBF.