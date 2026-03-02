Quanto ganhará o Santa Cruz caso avance para a quarta fase da Copa do Brasil?

Copa do Brasil: Santa Cruz pode faturar mais R$ 950 mil se avançar à quarta fase

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Tricolor do Arruda está na disputa da Copa do Brasil e pode garantir uma boa receita extra com uma eventual classificação à próxima fase. O Santa Cruz enfrenta o Sousa-PB, nesta quinta-feira (05), às 21h30, na Arena Pernambuco, em jogo único da terceira fase.

Vale lembrar que o clube já recebeu R$ 830 mil apenas por disputar a competição. Se avançar da terceira para a quarta fase, receberá mais R$ 950 mil, valor destinado aos clubes do Grupo II, que inclui times das Séries C, D e demais equipes fora da Série B.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Na quarta fase, o adversário do Santa Cruz sairá do confronto entre CRB e Porto-BA, que se enfrentam nesta terça-feira (3), às 20h, no Estádio Rei Pelé. Caso o Santa Cruz vença novamente, a premiação chega a R$ 1,07 milhão.

A Copa do Brasil segue sendo uma oportunidade valiosa para os clubes ampliarem suas receitas e reforçarem o orçamento para o restante da temporada.

