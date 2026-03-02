Quanto ganhará o Santa Cruz caso avance para a quarta fase da Copa do Brasil?
Copa do Brasil: Santa Cruz pode faturar mais R$ 950 mil se avançar à quarta fase
Publicado: 02/03/2026 às 12:09
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Tricolor do Arruda está na disputa da Copa do Brasil e pode garantir uma boa receita extra com uma eventual classificação à próxima fase. O Santa Cruz enfrenta o Sousa-PB, nesta quinta-feira (05), às 21h30, na Arena Pernambuco, em jogo único da terceira fase.
Na quarta fase, o adversário do Santa Cruz sairá do confronto entre CRB e Porto-BA, que se enfrentam nesta terça-feira (3), às 20h, no Estádio Rei Pelé. Caso o Santa Cruz vença novamente, a premiação chega a R$ 1,07 milhão.
A Copa do Brasil segue sendo uma oportunidade valiosa para os clubes ampliarem suas receitas e reforçarem o orçamento para o restante da temporada.