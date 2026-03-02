Claudinei Oliveira destaca Copa do Brasil como 'importante recurso' para o Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victória / SCFC)

Em meio a salários atrasados e pressão por resultados, o Santa Cruz aposta na Copa do Brasil como oportunidade de reequilíbrio financeiro e esportivo, conforme ressaltou o técnico Claudinei Oliveira. A partida contra o Sousa-PB, nesta quinta-feira (05), às 21h30, na Arena Pernambuco, será disputada em jogo único e pode render R$ 950 mil ao clube em caso de classificação à terceira fase.



Vivendo um momento de dificuldades financeiras, com salários atrasados, o Tricolor do Arruda vê na competição nacional uma oportunidade estratégica para reforçar o caixa. O treinador destacou que o elenco precisa compreender o peso da partida não apenas no aspecto esportivo, mas também administrativo.

“Temos que ter essa responsabilidade financeira, entender o quão importante é esse recurso que entra no clube no momento atual”, destacou o treinador.

“A Copa do Brasil nunca é fácil. Todos os anos vemos surpresas acontecerem”, acrescentou.

Com menos de uma semana de trabalho até o duelo, o comandante coral afirmou que não promoverá mudanças drásticas na equipe. Ele avaliou como equilibradas as recentes atuações diante do Náutico, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano, e defendeu ajustes pontuais de posicionamento e comportamento.

“O caminho mais fácil de errar é querer mudar tudo em uma semana, colocar minha cara. Tem que aproveitar o que está sendo feito de bom”, explicou.

Segundo Claudinei, a prioridade é manter o que vem funcionando e corrigir detalhes específicos para aumentar as chances de sucesso. “Prometer que em seis ou sete dias vai mudar tudo não é possível. Precisamos partir do que os atletas já estão habituados”, afirmou.

O Santa Cruz encara o confronto como decisivo dentro e fora de campo, unindo a busca por desempenho à necessidade de equilíbrio financeiro.

