Santa Cruz lança os primeiros uniformes produzidos pela Reebok; confira

Uniformes I e II do Santa Cruz com a Reebok (Divulgação/Santa Cruz FC)

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (27), os novos uniformes produzidos pela Reebok, marcando o início da parceria com a fornecedora norte-americana. As peças são as primeiras da marca com o Tricolor do Arruda.

As camisas I e II da Cobra Coral já haviam sido disponibilizadas em pré-venda, com valores de R$ 349,90 (modelo masculino) e R$ 339,90 (modelo feminino). Os uniformes, nas versões branca e tricolor, serão entregues prioritariamente aos torcedores que participaram da pré-venda realizada em dezembro do ano passado. A retirada acontecerá no auditório do clube no sábado (28) e no domingo (1º), das 9h às 16h, e na segunda-feira (2), das 9h às 18h.

Após a etapa da retirada, com o lançamento oficial, as vendas ao público em geral terão início nas lojas da Reebok no Shopping RioMar Recife e também de forma on-line.

A pele muda. A identidade permanece. ????



O novo manto nasce daquilo que sempre nos sustentou: amor que não se condiciona. ?? pic.twitter.com/br79bz9GIz — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 27, 2026

O contrato entre Santa Cruz e Reebok, firmado em dezembro, tem duração prevista de três anos. Inicialmente, a ideia era que o Tricolor iniciasse a temporada 2026 já utilizando os novos modelos, mas, por estratégia comercial definida em conjunto entre clube e fornecedora, o lançamento acabou sendo adiado.

O Santa Cruz não vestia um uniforme de uma marca internacional há 29 anos. A estreia oficial da nova camisa em campo deve acontecer na próxima quinta-feira (5), na partida contra o Sousa, pela Copa do Brasil, na Arena de Pernambuco.