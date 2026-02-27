Apresentado pelo Santa Cruz, Claudinei Oliveira fala sobre pressão no cargo e indica perfil de time

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz, e César Lucena, auxiliar (Evelyn Victória / SCFC)

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), o Santa Cruz apresentou oficialmente o técnico Claudinei Oliveira. O profissional de 56 anos chega ao Arruda para a disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série C na sequência da temporada.

Em sua apresentação, o novo comandante coral falou sobre a pressão no cargo de treinador no atual momento do clube, que vem de eliminação recente no Estadual e derrotas em clássicos. Claudinei ponderou o desempenho da equipe e indicou as ações a serem feitas no início do trabalho.

“Estou muito feliz pela oportunidade e pela confiança que a direção teve em me contratar. A gente tem que fazer o melhor possível. O Campeonato Pernambucano foi marcado por uma goleada em um clássico, mas acho que o Santa Cruz fez o mínimo: chegar em uma semifinal. Vi os últimos jogos agora e acho que a equipe não esteve tão longe de classificar”, disse Claudinei Oliveira.

“O que nos resta agora é pensar daqui para frente, o que passou não tem como a gente mudar. A partir de hoje, a gente vai tentar mudar o final dessa história, visando esse acesso para a Série B e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil”, completou.

O treinador também comentou sobre as possíveis mudanças no elenco coral para a sequência do ano. Com jogadores sofrendo fortes críticas pelo desempenho neste início de temporada, a expectativa é de que o Santa Cruz passe por uma reformulação em seu plantel visando qualificar o elenco.

“A gente tem que tomar as decisões pelos nossos olhos e pela nossa ótica. A gente confia nas informações de quem está aqui, mas a gente tem que olhar o dia a dia. Algumas características que eu gosto, às vezes a equipe não tem ainda esses jogadores. Os jogadores mais velocistas pelo lado do campo, por exemplo, acho que vai ser uma necessidade pelo que eu vi”, projetou o treinador.

“A responsabilidade é nossa, junto com a diretoria, de buscar as melhores soluções. Mas qualificar o elenco não quer dizer que a gente tem que desqualificar quem já estava aqui. Temos que chegar de coração, mente e olhos abertos para poder observar no dia a dia de treino quem vai merecer titularidade ou não”, concluiu.

César Lucena chega como auxiliar técnico

Ex-profissional do Sport, César Lucena retorna ao futebol pernambucano para trabalhar como auxiliar técnico na comissão de Claudinei Oliveira. O auxiliar esteve na apresentação desta sexta-feira e falou pela primeira vez ao chegar ao Santa Cruz.

“Durante esse tempo como auxiliar fixo da casa (Sport), fui me preparando e qualificando com cada treinador que vai passando no clube. Claudinei foi um dos primeiros, quando eu estava começando. Sou eternamente grato a ele e fiquei muito feliz com o convite. Estou feliz e motivado para estar ajudando ele (Claudinei) nessa situação, que com a ajuda de todos vamos fazer um grande ano”, externou César Lucena.

