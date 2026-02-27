Reestruturação: Santa Cruz fecha com Alex Brasil como novo executivo de futebol

Alex Brasil, executivo de futebol (Divulgação)

O Santa Cruz fechou acordo com o executivo de futebol Alex Brasil para assumir a liderança do departamento profissional do Tricolor do Arruda. A oficialização da contratação deve ser divulgada nos próximos dias, marcando uma mudança importante na gestão esportiva. A informação foi dada por Igor Moura, da Rádio Jornal, e confirmada pelo DP Esportes.

O anúncio, aguardado nos próximos dias, ocorre em meio a uma reformulação da diretoria após a saída de Harlei Menezes do cargo de executivo de futebol, depois da eliminação do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. Alex Brasil chega para preencher a lacuna deixada na gestão e reforçar o projeto do clube na temporada, com foco especial na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

Formado e com experiência em gestão esportiva, Alex Brasil chega ao Arruda com a missão de implementar um novo modelo de trabalho no departamento de futebol, integrando estrutura técnica, análise de desempenho e estratégias de mercado — áreas consideradas fundamentais para o fortalecimento do clube nos próximos desafios.

Ao longo de sua carreira, Alex Brasil acumula passagens por diversos clubes, incluindo Corinthians, Criciúma, Ponte Preta, Coritiba, Vitória, Paraná Clube, Confiança, Paysandu entre outros.

A chegada de Alex Brasil se soma a outra movimentação do clube: recentemente, o Santa Cruz anunciou também o técnico Claudinei Oliveira, que já está no Recife para iniciar o planejamento da temporada. A expectativa interna é que a dupla - executivo e treinador -, trabalhe em conjunto para realizar uma profunda reformulação do elenco para a Série C.

