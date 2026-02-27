Santa Cruz anuncia meia-entrada em todos os setores para duelo decisivo na Copa do Brasil
Ingressos a partir de R$ 30: Santa Cruz convoca torcida para duelo contra Sousa na Copa do Brasil
Publicado: 27/02/2026 às 09:07
Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)
O Santa Cruz anunciou a liberação de meia-entrada para todos os setores do anel inferior da Arena Pernambuco no confronto diante do Sousa-PB, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na próxima quinta-feira (5), às 21h30.
Os bilhetes estão sendo comercializados pela Futebolcard (acesse aqui).
Dentro de campo, o confronto tem peso esportivo e financeiro. A classificação para a terceira fase garante ao Santa Cruz uma premiação de R$ 950 mil — montante considerado essencial para o clube, que enfrenta dificuldades financeiras e convive com atrasos salariais neste início de temporada.
