Santa Cruz
Santa Cruz anuncia meia-entrada em todos os setores para duelo decisivo na Copa do Brasil

Ingressos a partir de R$ 30: Santa Cruz convoca torcida para duelo contra Sousa na Copa do Brasil

Paulo Mota

Publicado: 27/02/2026 às 09:07

Torcida do Santa Cruz/ Rafael Vieira

Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz anunciou a liberação de meia-entrada para todos os setores do anel inferior da Arena Pernambuco no confronto diante do Sousa-PB, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na próxima quinta-feira (5), às 21h30.

A venda de ingressos foi iniciada na noite desta quinta-feira (26). Com a medida, os torcedores poderão adquirir bilhetes com valores reduzidos em todos os setores do anel inferior do estádio. O ingresso mais barato custa R$ 30 (meia-entrada) para os setores Norte e Sul, enquanto no setor Oeste o valor promocional é de R$ 40.

Os bilhetes estão sendo comercializados pela Futebolcard (acesse aqui).

Dentro de campo, o confronto tem peso esportivo e financeiro. A classificação para a terceira fase garante ao Santa Cruz uma premiação de R$ 950 mil — montante considerado essencial para o clube, que enfrenta dificuldades financeiras e convive com atrasos salariais neste início de temporada.

