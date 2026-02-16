Celebrando 20 anos, Minha Cobra ganha as ladeiras de Olinda e leva a tradição do Santa Cruz

Troça Carnavalesca Mista Ofídica Etílica Erótica Minha Cobra (Reprodução/Santa Cruz/Redes Sociais)

A troça carnavalesca Minha Cobra, ligada à torcida do Santa Cruz Futebol Clube, tomou as ruas do Sítio Histórico de Olinda na manhã desta segunda-feira de Carnaval (16), em mais um ano de uma tradição que une paixão pelo futebol e cultura. Em 2026, o desfile foi ainda mais especial: a comemoração dos 20 anos de história da Troça Carnavalesca Mista Ofídica Etílica Erótica Minha Cobra.

A concentração aconteceu, como manda a tradição, em frente ao Homem da Meia-Noite, ponto simbólico do Carnaval olindense. A partir dali, o cortejo ganhou as ladeiras ainda na manhã, reunindo tricolores.

O grande destaque do desfile foi, mais uma vez, a alegoria da cobra gigante, marca registrada da troça, que seguiu pelas ruas históricas em meio aos cantos da torcida coral.

Completando 20 anos em 2026, a Minha Cobra manteve o ritual que a tornou conhecida: a saída às 9h14, horário que faz referência direta a 1914, ano de fundação do Santa Cruz. O ponto de partida foi o Largo do Bonsucesso.