Santa Cruz anuncia reforços para o departamento de análise de desempenho

Os profissionais André Chaves e William Barreto passarão a integrar o setor no Santa Cruz

Caio Antunes

Publicado: 14/02/2026 às 17:09

Novo departamento de análise de desempenho do Santa Cruz/Evelyn Victoria/SCFC

Visando incorporar e qualificar o departamento, o Santa Cruz anunciou o reforço de dois profissionais para o setor de análise de desempenho do clube. André Chaves e William Barreto já chegaram ao Arruda para ampliar o departamento.

André Chaves foi promovido ao time profissional após realizar trabalhos pela base coral. William Barreto, por sua vez, chega ao Santa Cruz com oito temporadas no Bahia no currículo, além de passagem recente pelo Goiatuba. O ex-profissional do Bahia é especialista em prospecção de mercado.

Os dois recém-chegados se juntam ao profissional Paulinho, com mais tempo de casa e responsável pela área, formando o departamento de análise de desempenho do Tricolor do Arruda.


