'Todo mundo está vendo': Cortez admite elenco enxuto e carência no ataque do Santa Cruz

Santa Cruz reconhece elenco enxuto e busca reforços para Série C e Copa do Brasil
Publicado: 13/02/2026 às 12:17
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A temporada do Santa Cruz até aqui tem sido decepcionante. O Tricolor do Arruda não vem correspondendo às expectativas da torcida e amarga desempenho irregular na temporada. Com um grupo enxuto, sobretudo no setor ofensivo, a equipe enfrenta dificuldade para criar chances e precisa de reforços para a sequência da temporada. O técnico interino, Fábio Cortez, admitiu a necessidade de novas contratações, embora destaque a confiança nos jogadores atuais.
A situação do ataque é um desafio para o Santa Cruz. Ariel se recupera de lesão na panturrilha, enquanto Robinho e Matheus Regis não estão sendo relacionados por decisão técnica.
Vale lembrar que eventuais reforços não poderão atuar no Campeonato Pernambucano. As novas contratações só poderão reforçar o clube nas disputas da Copa do Brasil e da Série C do Campeonato Brasileiro, que passam a ser o foco do Santa Cruz na sequência da temporada.
