Santa Cruz retoma preparação após folga no Carnaval e mira clássico decisivo contra o Náutico

Tricolor precisa vencer nos Aflitos para avançar às finais do Estadual após derrota por 1 a 0 na ida

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz precisou virar a chave em pleno Carnaval. Após a derrota por 1 a 0 para o Náutico na última quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco, mando tricolor, a Cobra Coral retomou os trabalhos neste domingo (15) já com foco total no jogo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano.

A decisão acontece no próximo domingo (22), às 18h, nos Estádio dos Aflitos, e vale vaga na final. Para seguir vivo na competição, o Santa precisa exclusivamente da vitória. Um triunfo por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis; dois gols garantem a classificação direta do Tricolor.

Preparação coral

Depois do primeiro duelo, o elenco realizou atividade regenerativa na quinta-feira (12) para os atletas que atuaram na Arena, enquanto os demais participaram de treino com bola. Na sexta (13) e no sábado (14), o grupo foi liberado em razão do período carnavalesco, mas retornou às atividades no domingo para iniciar a semana decisiva.

A partir de agora, a carga de treinamentos será máxima, com ênfase nos ajustes técnicos e táticos. Há o entendimento de que o desempenho precisa evoluir para que a equipe consiga reverter o placar adverso.

Confiança da comissão técnica

Mesmo com a desvantagem mínima construída pelo Timbu, a classificação nos Aflitos é tratada como possível dentro da comissão técnica. O técnico interino Fábio Cortez mantém o discurso de confiança. Após o confronto de ida, o comandante já havia destacado a postura da equipe na etapa complementar.

“É recuperar, pôr todo mundo em condições e reverter esse placar”, afirmou o treinador, ressaltando que o grupo tem “totais condições” de chegar à final.

“A defesa de pênalti nos colocou na disputa. Uma vantagem mínima. O Rokenedy foi bem, mas não é só essa defesa, e sim a postura da equipe no segundo tempo. Fiquei satisfeito”, avaliou.