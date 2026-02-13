Promessa da base do Santa Cruz, zagueiro Zé Antônio é emprestado ao Corinthians

Zé Antônio, zagueiro do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Santa Cruz anunciou, nesta sexta-feira (13), o empréstimo do zagueiro Zé Antônio, de apenas 17 anos, ao Corinthians. O acordo terá duração de um ano e não inclui a cessão dos direitos econômicos, que permanecem sob controle do clube pernambucano. Ao final do período, o atleta poderá ter seus direitos negociados ou retornar ao Arruda.

Cria do Arruda, Zé Antônio se destacou recentemente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, atuando como titular nas três partidas do Santa Cruz. O jovem defensor chamou atenção pela segurança na defesa e maturidade em campo, consolidando-se como uma das promessas da base do clube.

O empréstimo ao Corinthians representa uma oportunidade de crescimento para o jogador e de vitrine para um ativo do Santa Cruz, que agora terá a chance de integrar o ambiente de um dos clubes mais tradicionais do futebol nacional.