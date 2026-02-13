Promessa da base do Santa Cruz, zagueiro Zé Antônio é emprestado ao Corinthians
Jovem zagueiro da base do Santa Cruz parte para desafio no Corinthians
Publicado: 13/02/2026 às 10:12
Zé Antônio, zagueiro do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)
O Santa Cruz anunciou, nesta sexta-feira (13), o empréstimo do zagueiro Zé Antônio, de apenas 17 anos, ao Corinthians. O acordo terá duração de um ano e não inclui a cessão dos direitos econômicos, que permanecem sob controle do clube pernambucano. Ao final do período, o atleta poderá ter seus direitos negociados ou retornar ao Arruda.
O empréstimo ao Corinthians representa uma oportunidade de crescimento para o jogador e de vitrine para um ativo do Santa Cruz, que agora terá a chance de integrar o ambiente de um dos clubes mais tradicionais do futebol nacional.