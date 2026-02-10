CEO do Santa Cruz pede desculpas à torcida e projeta intervenções no Arruda após o Carnaval

O dirigente reforçou que, independentemente das explicações técnicas ou burocráticas, a situação não condiz com a grandeza do clube

Náutico sobre data da semifinal: "condição do Arruda não pode servir de argumento para modificação". (Foto: Bebeto Pires/Cortesia)

Em meio aos desdobramentos sobre o mando de campo da semifinal do Campeonato Pernambucano, o CEO do Santa Cruz, Pedro Henriques, concedeu coletiva nesta terça-feira (10), no Arruda, e iniciou sua fala com um pedido público de desculpas ao torcedor coral. O dirigente substituiu o presidente Bruno Rodrigues, que está em viagem para tratar de reuniões com investidores interessados na Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Mesmo com o clube ainda aguardando a formalização da SAF, o CEO sinalizou que intervenções no Arruda devem começar em breve. A previsão é que aconteça logo após o Carnaval.

Antes mesmo de entrar nos detalhes administrativos, Pedro Henriques comentou os recentes episódios que quase levaram o clube a disputar a semifinal sem a presença de público.

“Quero, humilde e constrangidamente, pedir desculpas ao torcedor do Santa Cruz, porque não há justificativa para que um time do tamanho do Santa Cruz, com uma torcida tão grande, passe por isso. Não estou aqui para apontar culpados. A responsabilidade é nossa e temos que assumir isso. Estamos trabalhando para reverter”, declarou.

O dirigente reforçou que, independentemente das explicações técnicas ou burocráticas, a situação não condiz com a grandeza do clube.

“O presidente Bruno estaria aqui, mas ele está em viagem para se encontrar com os investidores da SAF. Venho pedir, humilde e constrangidamente, desculpas ao torcedor do Santa Cruz porque, por mais que a gente possa explicar o que aconteceu, para que a gente jogasse de portões fechados, não teria justificativa para que um clube do tamanho do Santa Cruz tenha passado por isso”, completou.

Planos para o futuro do Arruda

Ao abordar o futuro do Estádio do Arruda, Pedro Henriques relembrou que a decisão de mandar partidas na Arena de Pernambuco, tomada em julho do ano passado, foi estratégica.

“Em julho do ano passado nós deixamos o Arruda em uma decisão pensada. Foi uma questão de melhor conforto, segurança. Tudo. Nós fomos para a Arena. E o Arruda já tinha todos os problemas que existem hoje”, afirmou.

Segundo ele, a diretoria já tinha ciência das limitações estruturais do estádio e optou pela mudança de mando enquanto o clube aguardava uma solução financeira mais robusta, atrelada à transformação em SAF.

“Jogamos na Arena, tivemos bons resultados e já no final do ano passado estabelecemos que, tendo ciência que a receita para recuperar o Arruda só viria após a transformação em SAF, mandar nossos jogos na Arena”, explicou.

“Esses trabalhos devem começar logo após o Carnaval, é algo que a gente quer fazer imediatamente porque o Santa não pode depender de terceiros. Essa deve ser uma das pautas da reunião que o presidente Bruno está tendo com os investidores e o nosso objetivo é, na maior brevidade possível, dentro das nossas capacidades de investimento, viabilizar o retorno do Santa Cruz ao Arruda”, completou.

Sem apontar responsáveis, Pedro Henriques reiterou que o momento exige responsabilidade institucional e rapidez nas soluções.

“Há diversos fatos e circunstâncias, mas não estou aqui para imputar responsáveis; a responsabilidade é do Santa Cruz. A gente tem que assumir isso e pedir desculpas, deixando claro que estamos trabalhando para que essa situação se reverta na maior velocidade possível”, concluiu.