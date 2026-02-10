Torcedor questiona sumiço da SAF do Santa Cruz; investidor rebate críticas: 'Não sou demagogo'
Publicado: 10/02/2026 às 12:50
Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)
A transição do Santa Cruz para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tem gerado questionamentos entre torcedores, que apontam ausência de investidores e falta de informações. Nesta terça-feira (10), um torcedor compartilhou nas redes sociais um vídeo de Iran Barbosa, investidor da SAF Coral, comemorando o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando a presença constante do empresário durante o período de ascensão do clube.
Em resposta, Iran Barbosa afirmou que continua envolvido na operação e criticou gestões passadas. “Só não sou demagogo nem idiota pra jogar uma operação de um ano no lixo. Foi irresponsabilidade que trouxe o clube até aqui. Não espere de mim esse erro”, disse o investidor mineiro.
Continuo aqui, meu caro. Só não sou demagogo nem idiota pra jogar uma operação de um ano no lixo. Foi irresponsabilidade que trouxe o clube até aqui. Não espere de mim esse erro.— Iran Barbosa (@iranbarbosa) February 10, 2026
A SAF do Santa Cruz depende da homologação de um novo plano de pagamento na Recuperação Judicial (RJ) do clube. A expectativa é que a operação esteja oficialmente em funcionamento no Arruda em abril de 2026, mas há especulações sobre possíveis atrasos no processo judicial.