Torcedor questiona sumiço da SAF do Santa Cruz; investidor rebate críticas: 'Não sou demagogo'

A transição do Santa Cruz para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tem gerado questionamentos entre torcedores, que apontam ausência de investidores e falta de informações. Nesta terça-feira (10), um torcedor compartilhou nas redes sociais um vídeo de Iran Barbosa, investidor da SAF Coral, comemorando o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando a presença constante do empresário durante o período de ascensão do clube.

“Hoje o clube está agonizando e ele sumiu, simplesmente desapareceu, zero explicações e ZERO dinheiro”, escreveu o torcedor no X, antigo Twitter.

Em resposta, Iran Barbosa afirmou que continua envolvido na operação e criticou gestões passadas. “Só não sou demagogo nem idiota pra jogar uma operação de um ano no lixo. Foi irresponsabilidade que trouxe o clube até aqui. Não espere de mim esse erro”, disse o investidor mineiro.

Continuo aqui, meu caro. Só não sou demagogo nem idiota pra jogar uma operação de um ano no lixo. Foi irresponsabilidade que trouxe o clube até aqui. Não espere de mim esse erro. — Iran Barbosa (@iranbarbosa) February 10, 2026

A SAF do Santa Cruz depende da homologação de um novo plano de pagamento na Recuperação Judicial (RJ) do clube. A expectativa é que a operação esteja oficialmente em funcionamento no Arruda em abril de 2026, mas há especulações sobre possíveis atrasos no processo judicial.