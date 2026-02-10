Do buraco às promessas: Estádio do Arruda vive limbo antes da chegada da SAF do Santa Cruz
Estádio do Arruda segue sem presença de torcedores enquanto Santa Cruz aguarda oficialização da SAF
Publicado: 10/02/2026 às 10:33
Náutico sobre data da semifinal: "condição do Arruda não pode servir de argumento para modificação". (Foto: Bebeto Pires/Cortesia)
O Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, casa do Santa Cruz, permanece fechado para a torcida, evidenciando um período de abandono que se arrasta desde o fim de 2025. Um buraco nas cadeiras cativas chamou atenção no último domingo (08), durante o jogo contra o Decisão, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, disputado de portões fechados.
O Santa Cruz, entretanto, aposta em dias melhores. O clube está em fase final de negociação para a venda de 90% das ações da sua Associação Anônima do Futebol (SAF) ao grupo Cobra Coral Participações S.A., que promete um investimento de R$ 100 milhões em três anos para reformar o Arruda. O projeto inclui um retrofit moderno - espécie de Arena Multiuso, capaz de transformar o estádio em referência de infraestrutura no futebol pernambucano.
Inicialmente, havia consenso entre os dirigentes do Santa Cruz de que a Arena Pernambuco seria a casa do clube nesta temporada. No entanto, diante de problemas recentes, o presidente Bruno Rodrigues busca recursos para uma reforma emergencial no Arruda, que permita reabrir o estádio com capacidade mínima de 30 mil torcedores, garantindo a presença da torcida na Série C.
Vale lembrar que, neste ano, o Santa Cruz disputou duas partidas com portões fechados. Por enquanto, o Tricolor do Arruda precisa recorrer à Arena Pernambuco. Após inicialmente se declarar indisponível devido às condições do gramado, a administração da Arena voltou atrás e liberou o estádio para receber o clássico contra o Náutico, nesta quarta-feira (11), às 20h, pela jogo de ida da semifinal do Pernambucano.
O Estádio do Arruda segue, portanto, como um gigante adormecido, aguardando os recursos e reformas que devolvam vida ao reduto coral.