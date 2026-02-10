diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Estádio

Do buraco às promessas: Estádio do Arruda vive limbo antes da chegada da SAF do Santa Cruz

Estádio do Arruda segue sem presença de torcedores enquanto Santa Cruz aguarda oficialização da SAF

Paulo Mota

Publicado: 10/02/2026 às 10:33

Náutico sobre data da semifinal:

Náutico sobre data da semifinal: "condição do Arruda não pode servir de argumento para modificação". (Foto: Bebeto Pires/Cortesia)

O Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, casa do Santa Cruz, permanece fechado para a torcida, evidenciando um período de abandono que se arrasta desde o fim de 2025. Um buraco nas cadeiras cativas chamou atenção no último domingo (08), durante o jogo contra o Decisão, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, disputado de portões fechados.

Segundo maior estádio privado do país, atrás apenas do Morumbi, o Arruda tem capacidade para 60.044 torcedores, mas enfrenta limitações severas. Com os laudos de engenharia, segurança e prevenção de incêndio vencidos, o estádio está impedido de receber público. Desde 13 de julho de 2025, quando recebeu o Santa Cruz de Natal pela Série D, o reduto coral não recebe torcedores.

O Santa Cruz, entretanto, aposta em dias melhores. O clube está em fase final de negociação para a venda de 90% das ações da sua Associação Anônima do Futebol (SAF) ao grupo Cobra Coral Participações S.A., que promete um investimento de R$ 100 milhões em três anos para reformar o Arruda. O projeto inclui um retrofit moderno - espécie de Arena Multiuso, capaz de transformar o estádio em referência de infraestrutura no futebol pernambucano.

Inicialmente, havia consenso entre os dirigentes do Santa Cruz de que a Arena Pernambuco seria a casa do clube nesta temporada. No entanto, diante de problemas recentes, o presidente Bruno Rodrigues busca recursos para uma reforma emergencial no Arruda, que permita reabrir o estádio com capacidade mínima de 30 mil torcedores, garantindo a presença da torcida na Série C.

Vale lembrar que, neste ano, o Santa Cruz disputou duas partidas com portões fechados. Por enquanto, o Tricolor do Arruda precisa recorrer à Arena Pernambuco. Após inicialmente se declarar indisponível devido às condições do gramado, a administração da Arena voltou atrás e liberou o estádio para receber o clássico contra o Náutico, nesta quarta-feira (11), às 20h, pela jogo de ida da semifinal do Pernambucano.

O Estádio do Arruda segue, portanto, como um gigante adormecido, aguardando os recursos e reformas que devolvam vida ao reduto coral.

 

