Executivo do Santa Cruz admite atrasos salariais com o elenco e explica cenário financeiro coral

Elenco do Santa Cruz em partida do Campeonato Pernambucano 2026 (Rafael Melo/FPF)

Depois da partida contra o Náutico, jogadores do Santa Cruz cobraram a diretoria pelo pagamento de salários atrasados. Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o executivo de futebol Harlei Menezes admitiu a existência das pendências e explicou o cenário vivido pelo clube.

Em informação divulgada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco, valores são referentes a direitos de imagem de dezembro de 2025, além de CLT e imagem de janeiro, 13º salário e férias.

Segundo Harlei, os atrasos existem, mas há um cronograma estabelecido pela gestão, que vem sendo seguido. O dirigente fez questão de reforçar que a situação financeira não pode ser usada como justificativa para o desempenho ruim dentro de campo.

“Aconteceu sim e isso não é desculpa para o péssimo futebol apresentado pelo Santa Cruz. Nós temos atrasos com os jogadores, isso todos vocês estão sabendo, está amplamente divulgado, porém o presidente Bruno Rodrigues fez um cronograma de pagamento e dentro dele vem se cumprindo tudo aquilo que foi feito", respondeu Harlei.

Ainda de acordo com o executivo, a cobrança do elenco aconteceu, mas a diretoria tem se empenhado ao máximo para manter os compromissos em dia, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, agravadas pela queda de receitas e ausência de partidas com bom público.

“A cobrança ela existiu, o presidente Bruno tem feito tudo o que pode e o que não pode para manter todos os vencimentos em dia, situações em dia, mas realmente quando se fica sem jogar, sem receita, você perde patrocínio, adesão de sócio-torcedor (...), mas o presidente chamou todos os jogadores.”

Harlei destacou ainda que, apesar das pendências, o grupo precisa demonstrar comprometimento e responsabilidade em campo, ressaltando o peso da camisa coral e a dignidade profissional de cada atleta.

“Existem os atrasos sim, mas isso não justifica você entrar em campo, não correr, não lutar, porque quando entra ali existem os salários atrasados, mas existe o nome de cada um e existe a dignidade de cada atleta", expressou o dirigente.