Santa Cruz mantém Marcelo Cabo no comando, e CEO critica arbitragem e cobra FPF: "Histórico negativo"

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Após o apito final da derrota do Santa Cruz por 4 a 0 para o Náutico, neste domingo (25), no Clássico das Emoções, o CEO Tricolor, Pedro Henriques, concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Marcelo Cabo e fez duras críticas à arbitragem da partida, comandada por Rodrigo Pereira (Fifa), apontando influência direta no resultado. O dirigente se pronunciou antes da análise do treinador e cobrou explicações da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Mesmo sob forte pressão após a goleada, o técnico Marcelo Cabo permanece no comando do Santa Cruz. O Tricolor do Arruda segue com sete pontos no Campeonato Pernambucano e volta a campo nesta quarta-feira (28), quando recebe o Jaguar, no Arruda, em partida de portões fechados.

“Em primeiro lugar, a gente tem que pedir desculpa ao nosso torcedor, mas a questão que eu tenho a tratar é com a Federação Pernambucana de Futebol, para quem nos oficiamos no início da semana solicitando arbitragem de fora do estado, FIFA e VAR. Infelizmente, não justifica qualquer tipo de derrota por quatro gols que sofremos, mas a arbitragem influenciou no resultado da partida”, afirmou Pedro Henriques.

Lance envolvendo Paulo Sérgio, do Náutico

Pedro Henriques destacou lances polêmicos ainda no início do jogo, quando, segundo ele, houve falta de critério na condução da arbitragem.

"No início, se o árbitro usasse os mesmos critérios, o jogador do Náutico, Paulo Sérgio, atingiu o rosto de Israel com menos de 20 minutos de jogo. Tem VAR e atingiu o atleta. Não houve sequer marcação de falta", disparou.

Expulsão de Matheus Vinícius

O dirigente também comentou a expulsão do zagueiro Matheus Vinícius, ocorrida nos acréscimos do primeiro tempo, momento considerado decisivo para o desenrolar do clássico. “No lance de Matheus Vinícius, não houve alavanca na nossa concepção. Foi acidental e o VAR não interferiu. Me parece que o árbitro FIFA se impressionou por haver sangue em um esporte de contato e acabou expulsando o nosso atleta.”

Na bronca com a FPF

Na sequência, Pedro revelou preocupação prévia com a arbitragem pernambucana e disse que tentou evitar esse cenário solicitando profissionais de fora do estado.

“Tenho pouco tempo de Santa Cruz, oito meses, já tinham me advertido que a arbitragem de Pernambuco tem um histórico negativo com o Santa Cruz e infelizmente isso se repetiu. Pedimos arbitragem de fora e a federação impôs um valor proibitivo para a realidade do Santa Cruz e nós queremos aqui questionar o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o presidente da comissão de arbitragem, o que é que vai ser feito, porque esse histórico tem que parar de se repetir. O Santa Cruz é um clube grande, tem tradição e está passando por um momento difícil.”

Mais lances questionados pelo Santa Cruz

O CEO coral também citou um lance envolvendo o zagueiro Mateus Silva, do Náutico, que, segundo ele, poderia ter alterado o rumo da partida ainda com o placar zerado.

“O zagueiro do Náutico, o Mateus, sofreu um cartão amarelo por uma falta tática contra o Quirino e ele fez a mesma falta tática em Renato aos 31 minutos e o jogo estava em 0 a 0. Era um lance para falta e segundo amarelo e o árbitro ignorou (...). Esse amarelo foi dado em um lance que daria um contra-ataque, chance claríssima de gol para o Santa Cruz, que ele não deu a vantagem.”

Outro ponto de forte contestação foi o segundo gol alvirrubro, quando, segundo o dirigente, houve negligência em relação à integridade física de um atleta coral.

“No segundo gol que nós sofremos, nosso atleta (Alex Ruan) teve uma lesão grave e, que eu saiba, o senhor Rodrigo não é médico, e a bola saiu duas ou três vezes da área do Santa Cruz até que nós sofrêssemos um gol, sendo que o atleta do Náutico entrou em condição legal porque nosso atleta estava caído e o árbitro optou por não parar (...). Infelizmente, tivemos um resultado do clássico condicionado pela péssima arbitragem do senhor Rodrigo e nós já estávamos preocupados previamente com isso.”