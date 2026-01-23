Santa Cruz x Jaguar muda de local e horário e será disputado com portões fechados no Arruda

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

A partida entre Santa Cruz e Jaguar, válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano 2026, sofreu alteração de local e horário. O confronto, que estava inicialmente marcado para a Arena de Pernambuco, será realizado no Estádio do Arruda, na próxima quarta-feira (28), às 16h, e acontecerá com portões fechados.

A mudança foi confirmada nesta sexta-feira (23) pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), após solicitação formal do clube mandante. O principal motivo é a indisponibilidade da Arena de Pernambuco na data originalmente prevista. O estádio receberá o evento religioso "The Send", previamente marcado para o fim do mês, e a montagem da estrutura, a ser realizada dias antes, inviabilizaria a realização da partida no local.

Além da troca de estádio, o horário do jogo também foi antecipado. Antes previsto para 20h30, o duelo agora será disputado no período da tarde, às 16h. Apesar de voltar ao Arruda, o Santa Cruz não poderá contar com a presença da torcida, já que o estádio não possui, no momento, os laudos técnicos necessários para a liberação de público. A medida atende às exigências legais e de segurança determinadas pelos órgãos competentes.

O Santa Cruz vem mandando seus jogos oficiais na Arena de Pernambuco desde a última partida da primeira fase da última Série D, no dia 27 de julho de 2025.

Confira na íntegra o comunicado da Federação Pernambucana de Futebol

