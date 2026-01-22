João Paulo anuncia aposentadoria aos 34 anos e é homenageado pelo Santa Cruz

João Paulo, ex-meia do Santa Criz (Divulgação/SCFC)

Ídolo do Santa Cruz, o meia João Paulo anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 34 anos. O jogador estava no Seattle Sounders, dos Estados Unidos, clube que defendeu entre 2020 e 2025, e comunicou a decisão por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. O Tricolor do Arruda fez uma publicação em homenagem ao ídolo.

Na mensagem, João Paulo relembrou momentos marcantes da carreira e destacou passagens por clubes importantes de sua trajetória, como Internacional, Santa Cruz e Botafogo. O atleta ressaltou experiências que considera inesquecíveis, desde a formação no Colorado até a identificação criada com a torcida coral e o reconhecimento conquistado no futebol norte-americano.

“Criei lembranças inesquecíveis, cresci e me tornei homem dentro do Inter, senti o Arruda tremer após um gol, joguei mais de 100 vezes pelo glorioso e me tornei uma referência em Seattle. Coisas que jamais esquecerei”, escreveu o jogador.

Revelado pelo Internacional, João Paulo teve no Santa Cruz um dos períodos mais marcantes da carreira. Com a camisa tricolor, disputou 106 partidas e foi peça importante em uma fase histórica do clube. Pelo Coral, conquistou os Campeonatos Pernambucanos de 2015 e 2016, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2015 e o título inédito da Copa do Nordeste, em 2016.

Além do desempenho técnico, o meia se destacou pela liderança em campo e pela forte identificação com o clube e a torcida. Em homenagem ao jogador, o Santa Cruz publicou uma mensagem em suas redes sociais exaltando sua importância.

“Símbolo de raça, entrega e identificação com o manto coral, João Paulo foi peça importante nas conquistas do acesso à Série A em 2015, da Copa do Nordeste 2016 e dos Campeonatos Pernambucanos de 2015 e 2016. O Arruda sempre será sua casa”, escreveu o clube.





