Diretoria banca Marcelo Cabo e descarta mudança de comando técnico no Santa Cruz

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Mesmo pressionado pelos resultados e pelas cobranças da torcida, o Santa Cruz decidiu manter Marcelo Cabo no comando técnico. A diretoria coral optou pela continuidade do trabalho e descarta, ao menos neste momento, qualquer mudança no comando do futebol. A pressão sobre o treinador aumentou após a derrota para o Retrô, nesta última quarta-feira (21).

O início de temporada do Tricolor do Arruda está abaixo das expectativas. Atualmente na quarta colocação, com sete pontos, o Santa Cruz ocupa uma posição que o deixaria fora das semifinais diretas da competição, obrigando a equipe a disputar as quartas de final.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Apesar do cenário, a avaliação interna é de que o desempenho pode evoluir com ajustes pontuais. Em apuração da reportagem do DP Esportes junto à diretoria de futebol, a permanência de Marcelo Cabo está assegurada. Nenhuma alternativa foi discutida nos bastidores, e o entendimento é de que o elenco ainda pode responder positivamente ao trabalho desenvolvido. A leitura é de que a oscilação apresentada pela equipe não está relacionada à falta de comando, mas a fatores naturais do início da temporada.

Marcelo Cabo, por sua vez, demonstrou tranquilidade diante da pressão externa. O treinador reconhece a cobrança por resultados, mas confia no processo e na retomada do desempenho ao longo da competição. Internamente, o discurso é de confiança e continuidade, mesmo em meio ao momento conturbado no Campeonato Pernambucano.

