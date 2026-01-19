No Londrina, Gilberto se desculpa com torcida do Santa Cruz: "Muito difícil tomar a decisão"

Depois de encerrar negociações com o Tricolor do Arruda, que geraram forte repercussão, o centroavante de 36 anos assinou como novo reforço do Tubarão

Gilberto, novo atacante do Londrina (Rafael Martins/Londrina)

O centroavante Gilberto, em coletiva de apresentação no Londrina, pediu desculpas ao torcedor do Santa Cruz diante de toda a repercussão gerada pela possibilidade de uma volta ao clube coral, que terminou descartada. O jogador de 36 anos, ex-Tricolor do Arruda, estava por último no Juventude e vinha negociando com o clube pernambucano antes de fechar com o Tubarão.

"O Santa Cruz é uma casa para mim. Foi muito difícil tomar a decisão de não ir para lá. Neste momento estou feliz no Londrina. Peço desculpas ao torcedor do Santa Cruz que ficou chateado comigo, até porque é minha casa e, realmente, fiquei triste, mas tenho que estar feliz, tenho que dar graças a Deus por estar aqui e desempenhar o melhor pelo Londrina", expressou Gilberto.

O centroavante também deu alguns detalhes sobre ter optado por defender o Londrina em 2026. Chegou a citar a importância de Guilherme Bellintani, dono da SAF do clube paranaense, e que trabalhou com Gilberto durante a passagem do jogador pelo Bahia.

"Ele (Guilherme Bellintani) me mandou uma mensagem. Não sei se já queria puxar uma conversa para me trazer para cá, mas me agradeceu por ter citado ele. E me perguntou: ‘E aí, vai para onde?’. Falei das possibilidades e ele me falou que queria fazer um projeto para mim (...) Envolve outras coisas também, ele tem outros planos aqui para esse clube. Então, isso me atraiu, sim, de certa forma", explicou o atacante.

GILBERTO E SANTA CRUZ

A tentativa do Santa Cruz de repatriar o atacante Gilberto chegou ao fim após um impasse nas conversas com os representantes do jogador. O centroavante, revelado pelo próprio clube, era um desejo pessoal do presidente Bruno Rodrigues e chegou a ter negociação avançada com a diretoria coral. No entanto, novas exigências apresentadas pelo staff do atleta levaram o clube a recuar e encerrar as tratativas.

O acordo previa um contrato de dois anos, com salário em torno de R$ 150 mil mensais, valor semelhante ao recebido por Thiago Galhardo. Gilberto foi revelado pelo Santa Cruz em 2008 e atuou pelo clube até 2011, período em que conquistou o Campeonato Pernambucano daquele ano. Um dos momentos mais marcantes de sua passagem foi o gol marcado contra o Sport, na Ilha do Retiro, na campanha do título estadual.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão