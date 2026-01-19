Técnico do Santa Cruz comenta sobre críticas da torcida ao lateral-esquerdo Rodrigues

Rodrigues, lateral-esquerdo do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Apesar de ocupar a vice-liderança do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz não vem apresentando um futebol consistente, e a paciência da torcida começa a se esgotar. O alvo das críticas recentes é o lateral-esquerdo Rodrigues. Na vitória por 1 a 0 sobre o Vitória das Tabocas, o técnico Marcelo Cabo comentou sobre a insatisfação da torcida em relação ao jogador.

“Temos que sempre respeitar qualquer tipo de manifesto do nosso torcedor. Ele tem esse direito. O torcedor tem meu máximo respeito”, afirmou o treinador.

Apesar das vaias, Marcelo Cabo reforçou que seu foco está no desenvolvimento da equipe e no desempenho individual dos jogadores. “Eu preciso focar na minha equipe, no meu trabalho, no meu atleta. Rodrigues teve boas ações dentro do jogo também. Errou, como todos os outros jogadores erraram, mas também teve pontos positivos, como bons cruzamentos e bom desempenho no último terço do campo”, destacou.

O Santa Cruz volta a campo nesta quarta-feira (20), contra o Retrô, às 21h30, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Estadual. O Tricolor do Arruda soma sete pontos em três partidas e ocupa a segunda colocação na tabela.