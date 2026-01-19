Lesão no joelho afasta William Alves dos jogos do Santa Cruz por tempo indeterminado

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz terá um importante desfalque para a sequência do Campeonato Pernambucano. O zagueiro e capitão William Alves confirmou, por meio de uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (19), que a lesão sofrida no último fim de semana exigirá um período maior de recuperação, afastando-o dos próximos compromissos do Tricolor.

"Infelizmente, no último jogo sofri uma lesão no joelho que exigirá um período de recuperação. Não é o momento que eu gostaria de viver, mas faz parte do caminho de quem compete e se dedica todos os dias", iniciou o zagueiro.

"Quero desejar sorte à equipe e a todos os meus companheiros, estarei na torcida, apoiando e acreditando em cada um de vocês dentro de campo. Agradeço também de forma especial ao departamento médico, pelo cuidado, profissionalismo e atenção desde o primeiro momento. Tenho total confiança no processo de recuperação", completou.

A confirmação do próprio atleta veio após a realização do exame de imagem nesta segunda (19). Antes da divulgação do comunicado do atleta, o Departamento Médico do Santa Cruz já havia sinalizado preocupação com a entorse no joelho esquerdo sofrida pelo jogador. O médico do clube, Dr. Antônio Mário Valente, ressaltou a importância do exame para definir a gravidade da lesão.

"Ele teve uma entorse no joelho. É uma entorse que nos preocupa, mas solicitamos o exame de imagem e o resultado deve sair ainda nesta segunda-feira", destacou o profissional.

Até o momento, o clube não se posicionou oficialmente sobre a situação do atleta ou sobre o tempo estimado de afastamento.

Lesão

A lesão ocorreu durante a vitória coral por 1 a 0 sobre o Vitória-PE, no último sábado (17), na Arena de Pernambuco. Na reta final do primeiro tempo, William Alves sofreu um choque com o goleiro adversário e precisou ser substituído devido às fortes dores no joelho esquerdo.

Próximo jogo do Santa Cruz

Sem William, o técnico Marcelo Cabo precisará reorganizar a defesa para o próximo compromisso pela quarta rodada do Estadual. O Santa Cruz volta a campo nesta quarta-feira (21), às 21h30, contra o Retrô, na Arena Pernambuco. Com sete pontos somados em três partidas, o Tricolor ocupa a vice-liderança do Campeonato Pernambucano.