Técnico do Santa Cruz analisa desempenho e projeta evolução: 'A melhora vai vir com o tempo'

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Mesmo ocupando a liderança provisória do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz ainda busca apresentar um futebol mais consistente. Com sete pontos somados em nove disputados, o Tricolor do Arruda convive com críticas em relação ao desempenho dentro de campo, cenário que o técnico Marcelo Cabo acredita ser natural neste início de temporada.

Após uma sequência desgastante de três partidas em seis dias, o elenco coral terá um período maior de preparação antes do próximo compromisso. Oenfrenta o Retrô na quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco, duelo que pode servir como termômetro para a evolução da equipe.

Em entrevista coletiva, Marcelo Cabo destacou que o curto intervalo entre os jogos têm impactado diretamente no rendimento do time, mas demonstrou confiança em uma melhora progressiva com o passar do tempo e o avanço da condição física dos atletas.

“A melhora vai vir com o tempo. Estamos saindo de uma pré-temporada e os jogadores ainda estão ganhando refino técnico e consistência. Com mais recuperação, o rendimento tende a crescer, tanto fisicamente quanto tecnicamente”, afirmou o treinador.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O comandante coral também ressaltou a importância do descanso extra para ajustar detalhes e reforçou o respeito ao próximo adversário, o Retrô, que vem se consolidando no cenário estadual. “Ter um dia a mais de recuperação faz muita diferença. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe forte, que chegou à final no ano passado e vem crescendo. Precisamos estar bem preparados, porque será um jogo difícil”, completou.

A expectativa da comissão técnica é que o maior tempo de trabalho contribua para que o Santa Cruz consiga aliar resultados positivos a um desempenho mais convincente na sequência do Campeonato Pernambucano.

