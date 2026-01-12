Centroavantes decisivos e contrastes no campo: os altos e baixos da 1ª rodada do Pernambucano 2026

1ª rodada do Campeonato Pernambucano 2026 (Rafael Vieira/CNC, Savyo Miguel/Retrô e Paulo Paiva/Sport)

A primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026 deixou lições claras, mostrou equipes em diferentes estágios de preparação e reforçou um velho ditado do futebol: quem tem centroavante, tem meio caminho andado. Entre estreias positivas e atuações dominantes, o fim de semana marcou o pontapé inicial do Estadual com boas histórias, seja dentro ou fora de campo.

Centroavantes largam na frente: Paulo Sérgio, Love e Quirino brilham



Se há uma posição que respondeu rápido em 2026, foi a de camisa 9. No Náutico, Paulo Sérgio mostrou por que segue sendo referência técnica e física do setor ofensivo alvirrubro. Em noite inspirada nos Aflitos, o atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Maguary, na sexta-feira (9), e deu sinais de que pode novamente ser nome de peso ofensivo do time.

Quem também começou bem foi Vagner Love, o “Artilheiro do Amor”. Aos 41 anos, o centroavante do Retrô provou que ainda tem lenha para queimar: marcou um belo gol no triunfo por 4 a 0 sobre o Vitória, na Arena de Pernambuco. Love ainda teve chance de ampliar, mas desperdiçou, sem que isso diminuísse o impacto positivo de sua atuação.

No domingo (11), foi a vez do torcedor coral conhecer melhor seu novo tanque. Quirino, camisa 9 do Santa Cruz, fez um jogo completo: marcou de pênalti o segundo gol da vitória por 3 a 0 sobre o Decisão, criou jogadas e serviu como pivô para diversas investidas ofensivas. Forte fisicamente e participativo, deixou excelente impressão na estreia oficial.

Público é destaque nos Aflitos



A rodada também foi marcada pela movimentação das torcidas. O maior público veio dos Aflitos, onde o Náutico levou 9.851 torcedores, superando Santa Cruz e Sport juntos no fim de semana. A renda chegou a R$ 315.357,00.

O Santa Cruz levou 5.263 torcedores para a Arena de Pernambuco na estreia, enquanto o Sport, atuando como visitante e com equipe sub-20, registrou 1.998 pessoas contra o Jaguar, no sábado (10). O contexto, porém, ajuda a explicar. O Leão reservou os profissionais para jogo-treino da pré-temporada, repetindo estratégia semelhante de 2025.

Retrô dominante e Maguary promissor, apesar da derrota



Entre os times, o Retrô apresentou talvez a atuação mais convincente da primeira rodada. A vitória por 4 a 0 sobre o Vitória poderia facilmente ter sido ainda mais larga. Com intensidade, organização e volume ofensivo, a Fênix pressionou do início ao fim e encontrou espaços com facilidade diante de um adversário fragilizado, que pouco conseguiu reagir.

O Maguary se mostrou uma equipe capaz de competir no Estadual. Com postura sólida no primeiro tempo, usando bloco baixo e compactação, conseguiu segurar o Náutico nos primeiros 45 minutos. Na etapa final, porém, a intensidade alvirrubra prevaleceu. Mesmo assim, o Azulão deixou boa impressão e promete dar trabalho ao longo da competição, mirando uma vaga na próxima fase.

Jaguar falha na gestão física e emocional, e Sport sub-20 mostra personalidade

Na Arena de Pernambuco, Jaguar e Sport empataram em 2 a 2 e fizeram um duelo equilibrado. O Jaguar terminou o primeiro tempo vencendo, mas não sustentou a pressão e acabou cedendo o empate aos garotos do Leão.

Para o Sport sub-20, o resultado teve peso maior. Após um 2025 traumático para a instituição e com a pressão de iniciar um novo ano representando o clube no Estadual, o time mostrou personalidade. Peças deste elenco podem ser aproveitadas por Roger Silva no profissional.

Faltou apenas mais capricho ao Jaguar para aproveitar a chance de começar com três pontos diante de um adversário sem atletas profissionais. A questão física do Rubro-Anil também pesou: a equipe caiu de produção e deu espaço para a virada que não aconteceu por detalhes.

Santa vence com autoridade, mas cai de rendimento no segundo tempo; Decisão pouco compete



No domingo, o Santa Cruz construiu um 3 a 0 consistente sobre o Decisão, mas voltou para a segunda etapa em ritmo bem menor. Antes do intervalo, o Tricolor do Arruda dominou completamente o jogo e poderia até ter aumentado a vantagem.

O Decisão, por sua vez, encontrou dificuldades para competir. O goleiro João Gabriel, apesar de ter feito boas defesas, acabou falhando em um momento crucial da partida. O sistema defensivo não conseguiu conter o ataque coral, especialmente na primeira metade da partida.

Duelos da 2ª rodada do Estadual:

Vitória x Jaguar - Terça (13/01), às 20h, Arena de Pernambuco

Maguary x Santa Cruz - Quarta (14/01), às 15h, Arthur Tavares de Melo

Decisão x Náutico - Quarta (14/01), às 16h, José Dionísio do Carmo

Sport x Retrô - Quarta (14/01), às 21h30, Ilha do Retiro