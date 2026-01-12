Filme premiado no Globo de Ouro, 'O Agente Secreto' traz referências ao Santa Cruz

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' (Foto: Victor Jucá)

Premiado no Globo de Ouro 2026, o filme O Agente Secreto, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, traz referências diretas ao futebol pernambucano ao longo da narrativa. As principais alusões são dedicadas ao Santa Cruz, que aparece em diferentes momentos do longa-metragem.

Ambientada no Recife da década de 1970, a obra apresenta referências sutis ao Tricolor do Arruda, como uma transmissão radiofônica de uma partida do Santa Cruz e a presença de uma camisa do clube entre integrantes de uma orquestra de frevo.

A menção mais explícita ocorre em uma cena protagonizada pelo personagem Seu Alexandre, que promete pagar a cerveja caso o Santa Cruz saia vencedor. “Se o Santa ganhar, eu pago a cerveja”, afirma o personagem, reforçando a presença do clube na cultura popular retratada no filme.

Durante as gravações, o ator Wagner Moura — protagonista do longa — chegou a receber e posar para fotos com a camisa da Cobra Coral. Embora seja torcedor declarado do Vitória-BA, o ator demonstrou carinho ao receber o presente de um tricolor pernambucano.

No último domingo (11), O Agente Secreto conquistou dois dos três prêmios aos quais foi indicado na cerimônia do Globo de Ouro 2026. Wagner Moura venceu na categoria de melhor ator em filme de drama, enquanto a produção levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa.

Esta é a primeira vez que o Brasil conquista dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro, consolidando o reconhecimento internacional do cinema nacional.

