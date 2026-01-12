Viagem, calor e desgaste: Santa Cruz terá que superar adversidades contra Maguary; entenda

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz terá pela frente um desafio físico e estratégico na segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O Tricolor do Arruda encara o Maguary nesta quarta-feira (14), às 15h, no estádio Arthur Tavares, em Bonito, em um duelo que combina viagem longa, calor extremo e pouco tempo de descanso.

O técnico Marcelo Cabo destacou as dificuldades impostas pela tabela do Campeonato Pernambucano. “No início de temporada, você pega três jogos em seis dias, sendo que o segundo jogo inclui uma viagem e ainda temos o terceiro apenas três dias depois. A tabela não foi nada favorável para nós”, afirmou Cabo.

O Santa Cruz entrou em campo após vencer o Decisão por 3 a 0, no domingo (11). Já o Maguary teve mais tempo de recuperação, pois jogou na sexta-feira (09) contra o Náutico. Cabo reconheceu a vantagem do adversário, mas reforçou que isso não será usado como desculpa. “É a tabela do campeonato, não adianta reclamar, a gente tem que se adaptar. Em questão da recuperação, o Maguary leva vantagem. Mas isso aí também não é desculpa, não é bengala. A gente tem que se preparar. Vamos ter que fazer todo um mecanismo, um planejamento para que a gente chegue saudável no jogo”, destacou.

A logística da partida é outro fator complicador. O deslocamento de Recife a Bonito envolve cerca de 3.423 km com cerca de duas horas de viagem, um desgaste que o Tricolor do Arruda precisará administrar. Além disso, a partida será disputada às 15h devido à ausência de refletores no estádio Arthur Tavares, aumentando o desafio diante do calor intenso.

O Santa Cruz ainda terá pela frente outro compromisso em sequência no Campeonato Pernambucano: enfrenta o Vitória no sábado (17), fechando uma serie de três jogos em seis dias. A equipe terá de equilibrar preparação física, recuperação e estratégias de jogo para enfrentar o Maguary em condições desfavoráveis.