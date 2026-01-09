Santa Cruz fica no empate com o Bandeirante-SP e é eliminado no Grupo 11 da Copinha 2026

O Tricolor encerra sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior sem vencer nenhuma partida e termina eliminado pelo saldo de gols

Santa Cruz e Bandeirante-SP se enfrentaram nesta sexta (9) pela 3ª rodada da Copinha 2026 (Douglas Moreti/Reprodução/Santa Cruz FC)

Eliminação precoce. O Santa Cruz deu adeus à Copinha 2026 nesta sexta-feira (9) ao empatar em 0 a 0 com o Bandeirante-SP, em Brodowski, interior de São Paulo. A equipe coral, que não venceu sequer uma partida na atual edição da maior competição de base do país, foi eliminada por conta do saldo de gols inferior (-2) em relação ao da Tuna Luso (-1), segunda colocada do Grupo 11.

O Santa Cruz encerrou sua participação no torneio na 3ª colocação, com dois empates e uma derrota em três partidas, somando apenas dois pontos, mesma pontuação do Bandeirante-SP, que também se despediu da Copinha, na 4ª posição.

Os dois clubes chegaram à última rodada com chances reais de classificação. Bastava, contudo, que houvesse um vencedor no confronto - o que não aconteceu. Assim, o empate sem gols culminou na eliminação dupla após o apito final.