Santa Cruz decide futuro na Copinha em duelo decisivo contra o Bandeirante-SP; veja horário e onde assistir
Santa Cruz entra em campo pressionado e precisa vencer na Copinha
Publicado: 09/01/2026 às 08:59
Santa Cruz empata com Tuna Luso na Copinha (Douglas Moreti)
Com a missão de manter vivo o sonho de classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santa Cruz enfrenta o Bandeirante-SP, nesta sexta-feira (09), às 15h15, no Estádio Mário Lima Santos, em confronto decisivo válido pela última rodada do Grupo 11 da competição. A partida terá transmissão da Federação Paulista de Futebol no YouTube, o Paulistão.
Na campanha até aqui, o Santa Cruz foi superado de virada pelo Botafogo-SP por 3 a 1 na estreia e, na sequência, ficou no empate em 1 a 1 contra a Tuna Luso, resultado que manteve a equipe dependente de combinação de resultados para avançar no torneio.