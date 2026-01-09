diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz decide futuro na Copinha em duelo decisivo contra o Bandeirante-SP; veja horário e onde assistir

Santa Cruz entra em campo pressionado e precisa vencer na Copinha

Paulo Mota

Publicado: 09/01/2026 às 08:59

Santa Cruz empata com Tuna Luso na Copinha/Douglas Moreti

Santa Cruz empata com Tuna Luso na Copinha (Douglas Moreti)

Com a missão de manter vivo o sonho de classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santa Cruz enfrenta o Bandeirante-SP, nesta sexta-feira (09), às 15h15, no Estádio Mário Lima Santos, em confronto decisivo válido pela última rodada do Grupo 11 da competição. A partida terá transmissão da Federação Paulista de Futebol no YouTube, o Paulistão.

Com apenas um ponto somado até o momento, o Tricolor do Arruda ocupa situação delicada na chave e precisa vencer para seguir com chances de avançar à próxima fase. Além do triunfo, a Cobra Coral terá de torcer por um tropeço da Tuna Luso, atual vice-líder com dois pontos, diante do Botafogo-SP, que já garantiu a liderança do grupo com seis pontos. O confronto entre Tuna Luso e Botafogo-SP acontece às 13h.

Na campanha até aqui, o Santa Cruz foi superado de virada pelo Botafogo-SP por 3 a 1 na estreia e, na sequência, ficou no empate em 1 a 1 contra a Tuna Luso, resultado que manteve a equipe dependente de combinação de resultados para avançar no torneio.

