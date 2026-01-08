Santa Cruz é derrotado pelo Defensa y Justicia em amistoso internacional no Arruda

No último teste antes da estreia oficial na temporada, a equipe tricolor foi superada por 1 a 0 pelos argentinos, no Arruda, sem a presença de público.

Santa Cruz e Defensa y Justicia se enfrentaram nesta quinta-feira (8) em amistoso internacional disputado no estádio do Arruda (Sandy James/DP Foto)

Em mais um compromisso de pré-temporada, o Santa Cruz foi derrotado pelo Defensa y Justicia pelo placar de 1 a 0, em amistoso internacional no Arruda, na tarde desta quinta-feira (8).

A partida, inicialmente marcada para acontecer no mesmo dia, às 20h30, na Arena de Pernambuco e válida pela Vitória Cup, acabou sendo suspensa por desacordo comercial e foi realizada às 16h, no estádio coral, sem a presença de torcedores nas arquibancadas.

David Fernández, da equipe argentina comandada por Mariano Soso, aproveitou uma bola mal rebatida pelo goleiro Felipe Alves, do Santa Cruz, e marcou o único gol do confronto.

Esse foi o último teste do elenco coral antes da estreia no Campeonato Pernambucano, no domingo (11), às 18h, contra o Decisão, na Arena de Pernambuco.

O JOGO

Santa Cruz e Defensa y Justicia fizeram um primeiro tempo pegado, mesmo se tratando de um amistoso, e a prova disso foi o cartão amarelo aplicado a Fernández, do clube argentino, por falta dura logo aos 3 minutos. Com as duas equipes ainda em pré-temporada, não conseguiram acelerar o ritmo na primeira etapa, adotando um jogo mais lento.

O adversário dos corais, comandado por Mariano Soso, apostava na troca de passes e buscava acionar os alas em velocidade, tentando contra-ataques quando as oportunidades surgiam. O Santa Cruz, por sua vez, precisava acertar mais os passes e ser mais objetivo.

Aos 12 minutos, o Defensa y Justicia chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 20, o Santa Cruz perdeu o zagueiro Ianson, que sentiu dores na posterior da coxa e precisou ser substituído por William Alves.

A melhor chegada do clube coral aconteceu aos 30 minutos, com Patrick Allan. O meia tabelou com Renato, invadiu a área e finalizou por cima da meta, levando perigo. As equipes foram para o intervalo sem marcar.



SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, as duas equipes, por se tratar de um amistoso de pré-temporada, resolveram mexer em toda a escalação. Com times completamente diferentes em campo, o jogo ganhou mais emoção. Os argentinos seguiram explorando as infiltrações, desta vez acertando mais os passes. Foi aos 23 minutos que o Defensa y Justicia abriu o placar no Arruda: Lenny Lobato arriscou um chute de fora da área, o goleiro Felipe Alves não segurou, deu rebote, e a bola caiu nos pés de Fernández, que empurrou para as redes. 1 a 0 para os visitantes.

Hausch quase ampliou o marcador aos 26 minutos, em uma bela jogada pelo lado direito. O camisa 17 costurou a defesa tricolor e mandou um chutaço que carimbou a trave, sendo afastado pela zaga coral na sequência.

Melhor no jogo, o Defensa y Justicia seguiu impondo seu ritmo para tentar o segundo gol, enquanto o Santa Cruz buscava se reorganizar. A resposta tricolor veio aos 34 minutos, com William Júnior, que acertou o travessão em chute de fora da área, mas não conseguiu igualar o marcador. O amistoso terminou com vitória argentina por 1 a 0.

FICHA DA PARTIDA



SANTA CRUZ: Rokenedy (Felipe Alves); Pedro Costa (Israel), Eurico (Matheus Vinícius), Ianson (William Alves) e Rodrigues (David Cabeça); Balotelli (Gabriel Galhardo/Fabiel), Andrey (Pedro Favela) e Patrick Allan (Willian Júnior); Robinho (Matheus Régis/Vini Hora), Renato (Vitinho) e Quirino (Ryan). Técnico: Marcelo Cabo.

DEFENSA Y JUSTICIA: Fiermarín (Lucero), Souto (Hausch), Ferreira (Portillo) e Fernández (Gutiérrez); Aguiar (Fernández), Martínez (Rosello), Sosa Yung (Schamine), Molinas (Amadé) e Soto (López); Miritello (Lenny Lobato) e Bota (Herrera). Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio do Arruda, no Recife



Horário: 16h



Árbitro: Paulo Belence (PE)



Assistentes: Karla Santana (PE) e Bruno Vieira (PE)



4º Árbitro: Maximiliano Fagundes (PE)

Gol: David Fernandez (23/2T)

Cartões amarelos: William Alves (Santa Cruz); Fernández (Defensa y Justicia)



