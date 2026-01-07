Após suspensão, Santa Cruz x Defensa y Justicia será disputado no Arruda, sem presença de público

De acordo com nota publicada nas redes sociais do Santa Cruz, o clube pernambucano, assim como Defensa y Justicia, não teve participação na decisão de cancelar a partida

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O amistoso entre Santa Cruz x Defensa y Justicia, marcado para esta quinta-feira (8), às 20h30, na Arena Pernambuco, e suspenso na tarde desta quarta-feira (7), será realizado no Estádio do Arruda, às 16h da quinta, sem a presença de público. A transmissão será realizada ao vivo pela TV Coral, e a imprensa estará presente.

De acordo com nota publicada nas redes sociais do Santa Cruz, o clube pernambucano, assim como Defensa y Justicia, não teve participação na decisão de cancelar a partida que seria realizada na Arena Pernambuco.

“Santa Cruz e Defensa y Justicia cumpriram, dentro do prazo, todas as exigências e ações estabelecidas em contrato pela Vitória Cup para a realização do amistoso internacional”, diz o comunicado.

Mais cedo, a secretaria que administra a Arena, através do seu Instagram, informou que a suspensão do jogo foi motivada por um desacordo comercial. "A Arena de Pernambuco informa a suspensão do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, devido a desacordo comercial por parte da organização do torneio quanto ao cumprimento de obrigações contratuais, o que inviabilizou a realização do jogo", declarou.