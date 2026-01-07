Arena Pernambuco suspende amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia

A Arena informou, nesta quarta-feira (7), a suspensão do amistoso que seria realizado nesta quinta-feira (8)

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/ FPF)

A Arena de Pernambuco informou, na tarde desta quarta-feira (7), a suspensão do amistoso entre Santa Cruz x Defensa y Justicia, marcado para esta quinta-feira (8), às 20h30.

Segundo informou uma nota emitida pela secretaria que administra a Arena, através do seu Instagram, a decisão foi tomada após um desacordo comercial.

"A Arena de Pernambuco informa a suspensão do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, devido a desacordo comercial por parte da organização do torneio quanto ao cumprimento de obrigações contratuais, o que inviabilizou a realização do jogo", disse o comunicado.

Procurado pelo Diario de Pernambuco, o Santa Cruz informou, por meio da sua assessoria de comunicação, que também aguarda posicionamento oficial dos organizadores da Vitória Cup e da Arena de Pernambuco para entender os próximos passos, reforçando que o clube é "apenas um participante da competição".

A reportagem também procurou a Arena de Pernambuco, que afirmou que irá se posicionar novamente sobre o caso assim que houver novos desdobramentos.

A organização da Vitória Cup ainda não se pronunciou sobre o cancelamento. O clube argentino Defensa y Justicia desembarcou no Recife nesta quarta. A última parcial apontava 12 mil ingressos vendidos para a partida.

*Em breve mais informações

Confira a nota da Arena na íntegra:

A Arena de Pernambuco informa a suspensão do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, devido a desacordo comercial por parte da organização do torneio quanto ao cumprimento de obrigações contratuais, o que inviabilizou a realização do jogo.

Em respeito aos torcedores que têm manifestado dúvidas sobre o estacionamento e outros aspectos relacionados à partida, a Arena de Pernambuco vem a público prestar os devidos esclarecimentos.

A Arena de Pernambuco reforça que cumpre rigorosamente seus contratos e segue à disposição para eventos futuros, desde que respeitados os termos acordados."