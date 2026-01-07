Vitória Cup confirma cancelamento do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

A Vitória Cup confirmou, na noite desta quarta-feira (7), o cancelamento do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, inicialmente marcado para esta quinta-feira (8), às 20h30, na Arena de Pernambuco. O posicionamento da organização veio horas após o comunicado oficial divulgado pelo estádio, que atribuiu a decisão a um desacordo comercial com os responsáveis pelo torneio.

Em nota, a Arena havia informado que a decisão ocorreu devido ao "descumprimento de obrigações contratuais por parte da organização da Vitória Cup", o que inviabilizou a realização da partida. O cancelamento aconteceu no mesmo dia da chegada da delegação do Defensa y Justicia ao Recife

A Vitória Cup, por sua vez, lamentou o cancelamento e destacou compreender o sentimento da torcida coral, mobilizado nas últimas semanas para transformar o amistoso em uma grande festa na Arena. A situação gerou surpresa entre torcedores e clubes. A última parcial indicava cerca de 12 mil ingressos vendidos.

"Compreendemos amplamente o sentimento do torcedor tricolor neste momento, que se mobilizou nas últimas semanas a fazer uma bonita festa", afirmou a organização.

Procurado pelo Diario de Pernambuco, o Santa Cruz informou, por meio da sua assessoria de comunicação, que aguardava posicionamento oficial dos organizadores da Vitória Cup e da Arena de Pernambuco para entender os próximos passos, reforçando que o clube é "apenas um participante da competição".

Reembolso dos ingressos

A organização também explicou o processo de estorno dos ingressos. Todos os bilhetes comprados serão reembolsados de forma integral, sem necessidade de solicitação do torcedor. O valor será devolvido em até 10 dias úteis, seguindo o mesmo método utilizado no momento da compra.

Para quem pagou no cartão de crédito, o estorno será processado automaticamente pela operadora, dependendo da da data de fechamento da fatura de cada cliente.

A entidade também afirmou que seguirá à disposição de todos os envolvidos e garantiu que haverá novas oportunidades de encontro com a torcida do Santa Cruz.

Confira na íntegra a nota da Vitória Cup:

A organização da Vitória Cup vem a público comunicar a respeito do cancelamento da partida entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, inicialmente marcada para o dia 08/01. Em razão de entraves comerciais, a realização da partida foi impossibilitada.



Os ingressos adquiridos serão estornados de forma integral em até 10 dias úteis, seguindo o mesmo método utilizado no momento da compra. Nos casos de compra por meio de cartão de crédito, o estorno dependerá da data de fechamento da fatura do usuário.

Compreendemos amplamente o sentimento do torcedor tricolor neste momento, que se mobilizou nas últimas semanas a fazer uma bonita festa na Arena Pernambuco.



A Vitória Cup reafirma seu compromisso em entregar um espetáculo digno da grandeza dos clubes participantes, assim como na edição de 2025.



Teremos novas oportunidades de encontrar a Nação Coral e celebrar o seu amor imensurável pelo Santa Cruz.



Lamentamos profundamente e nos colocamos à disposição de todos os envolvidos na partida.

