Cancelamento de amistoso internacional do Santa Cruz repete falha da Vitória Cup em 2025

O cancelamento do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, que aconteceria nesta quinta-feira (8), na Arena de Pernambuco, é mais um caso da Vitória Cup por descumprimento de obrigações contratuais.

Em 2025, a competição viveu situação semelhante, quando o amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers, do Uruguai, marcado para o dia 5 de julho, na Arena das Dunas, em Natal, foi cancelado um dia antes da bola rolar. Os dois clubes foram comunicados de que o duelo não aconteceria devido à falta de cumprimento de acordos comerciais por parte dos organizadores do torneio, a mesma motivação citada agora pela Arena de Pernambuco no caso envolvendo o Santa Cruz.

Na ocasião, o Vasco já iniciava sua logística para viajar ao Rio Grande do Norte quando recebeu o aviso da suspensão do evento. A delegação cruz-maltina, que embarcaria para Natal no dia 4 de julho, teve a viagem imediatamente cancelada após a confirmação da quebra contratual por parte da Vitória Cup.

No ano passado, o clube carioca comunicou publicamente que não recebeu as garantias financeiras exigidas para participar do amistoso e citou inadimplência contratual por parte das empresas responsáveis pela organização do torneio. O Defensa y Justicia chegou a disputar a Vitória Cup 2025 mesmo diante do cancelamento da partida do clube carioca contra o Montevideo Wanderers.

O clube argentino, que desembarcou no Recife nesta quarta-feira (7) para enfrentar o Tricolor pernambucano, agora revisita cenário semelhante ao do ano anterior, mais uma vez diante de um impasse comercial.

O caso envolvendo Santa Cruz e Defensa y Justicia afetou diretamente um público que já contabilizava mais de 12 mil ingressos vendidos, além da logística das equipes, especialmente a dos argentinos, que já estavam em solo pernambucano antes da confirmação do cancelamento do jogo.

Após a Arena de Pernambuco anunciar o cancelamento por desacordo comercial, a organização da Vitória Cup divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmando que entraves financeiros impossibilitaram a realização da partida. Vale ressaltar que a competição também é patrocinadora do Tricolor do Arruda na temporada de 2026.

A organização também explicou o processo de estorno dos ingressos. Todos os bilhetes comprados serão reembolsados de forma integral, sem necessidade de solicitação do torcedor. O valor será devolvido em até 10 dias úteis, seguindo o mesmo método utilizado no momento da compra.

Para quem pagou no cartão de crédito, o estorno será processado automaticamente pela operadora, dependendo da da data de fechamento da fatura de cada cliente.

A entidade também afirmou que seguirá à disposição de todos os envolvidos e garantiu que haverá novas oportunidades de encontro com a torcida do Santa Cruz.

