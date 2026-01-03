Santa Cruz anuncia a contratação do lateral Pedro Costa, que já vinha integrado ao elenco
O defensor de 32 anos já participou do último jogo-treino do Santa Cruz na pré-temporada
Publicado: 03/01/2026 às 14:27
Pedro Costa, lateral do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz)
O Santa Cruz oficializou na última sexta-feira (2) a chegada do lateral-direito Pedro Costa. O defensor de 32 anos já estava integrado ao elenco coral, tendo inclusive participado do último jogo-treino da equipe contra o Murici-AL.
Pedro Costa chega ao Arruda após passagem pelo Remo, que culminou no acesso da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo clube paraense, o lateral realizou 13 partidas e contribuiu com um assistência em 2025.
O novo reforço tricolor também conta com passagens recentes por Avaí, Botafogo-SP e Tombense, onde mais se destacou. No futebol pernambucano, o defensor jogou por duas temporadas no Retrô. O lateral ainda conta com um vasto currículo por diferentes clubes do futebol brasileiro. Se destacando no futebol carioca por Cabofriense e Madureira no início da carreira, Pedro Costa também já jogou por Sampaio Corrêa, Luverdense, ABC, Macaé e Paraná.
Pedro Costa é o nono reforço anunciado pela Cobra Coral para a temporada de 2026. Além dele, o Santa Cruz já havia oficializado as contratações do goleiro Gabriel Souza, do zagueiro Ianson, do lateral-esquerdo Alex Ruan, do volante Andrey, do meia Patrick Allan, e dos atacantes Vitinho, Robinho e Quirino.