Eurico destaca evolução do Santa Cruz na pré-temporada e prega mentalidade vencedora
Publicado: 01/01/2026 às 10:00
Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O zagueiro Eurico avaliou de forma positiva o desempenho do Santa Cruz durante a pré-temporada e ressaltou o crescimento da equipe visando a disputa do Campeonato Pernambucano de 2026. Mesmo reconhecendo que o elenco ainda não atingiu o nível ideal, o defensor destacou a competitividade apresentada nos jogos preparatórios.
O zagueiro também lembrou que a preparação ainda continua e que o elenco terá novas oportunidades de aprimoramento nos próximos compromissos amistosos, incluindo a disputa contra o Defensa Y Justicia, pela Vitória Cup. A expectativa é de evolução gradual até a estreia no Estadual. “Seguimos trabalhando forte na pré-temporada. Esses amistosos são importantes para corrigir detalhes e chegar mais preparados ao Campeonato Pernambucano”, destacou o zagueiro.
Confiante para a nova temporada, Eurico ressaltou o bom momento vivido pelo clube no fim do último ano e a ambição de recolocar o Santa Cruz no caminho das conquistas. O defensor enfatizou o desejo do elenco em brigar pelo título estadual, que não vem há algumas temporadas.
Por fim, o zagueiro destacou a construção de uma mentalidade vencedora dentro do grupo. “O mais importante é criar essa mentalidade de entrar sempre para ganhar. O grupo está confiante e comprometido. Queremos começar 2026 com força total e lutando por títulos”, concluiu.