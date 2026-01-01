Eurico destaca evolução do Santa Cruz na pré-temporada e prega mentalidade vencedora

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O zagueiro Eurico avaliou de forma positiva o desempenho do Santa Cruz durante a pré-temporada e ressaltou o crescimento da equipe visando a disputa do Campeonato Pernambucano de 2026. Mesmo reconhecendo que o elenco ainda não atingiu o nível ideal, o defensor destacou a competitividade apresentada nos jogos preparatórios.

Segundo o defensor, o grupo respondeu bem aos testes realizados até o momento, colocando em prática o que vem sendo trabalhado nos treinamentos. Para o defensor, mais do que o resultado, a postura em campo demonstra a evolução do time. “A equipe suportou bem um adversário que exigiu muito da gente. Ainda não estamos 100%, mas o espírito competitivo é o principal. Não gostamos de perder e encaramos cada jogo como decisivo”, afirmou.

O zagueiro também lembrou que a preparação ainda continua e que o elenco terá novas oportunidades de aprimoramento nos próximos compromissos amistosos, incluindo a disputa contra o Defensa Y Justicia, pela Vitória Cup. A expectativa é de evolução gradual até a estreia no Estadual. “Seguimos trabalhando forte na pré-temporada. Esses amistosos são importantes para corrigir detalhes e chegar mais preparados ao Campeonato Pernambucano”, destacou o zagueiro.

Confiante para a nova temporada, Eurico ressaltou o bom momento vivido pelo clube no fim do último ano e a ambição de recolocar o Santa Cruz no caminho das conquistas. O defensor enfatizou o desejo do elenco em brigar pelo título estadual, que não vem há algumas temporadas.

Por fim, o zagueiro destacou a construção de uma mentalidade vencedora dentro do grupo. “O mais importante é criar essa mentalidade de entrar sempre para ganhar. O grupo está confiante e comprometido. Queremos começar 2026 com força total e lutando por títulos”, concluiu.

