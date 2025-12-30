Em último jogo-treino da pré-temporada, Santa Cruz empata com o Murici-AL
Após vencer os dois primeiros jogos preparatórios, o Santa Cruz ficou no 1 a 1 contra os alagoanos nesta terça-feira (30)
Publicado: 30/12/2025 às 18:53
Elenco do Santa Cruz em jogo-treino no Arruda (Evelyn Victoria/Santa Cruz)
O Santa Cruz realizou nesta terça-feira (30) o seu último jogo-treino de pré-temporada para 2026. Após vencer os outros dois duelos preparatórios, contra Laguna e Santa Cruz-RN, a Cobra Coral ficou no empate por 1 a 1 contra o Murici-AL, em jogo realizado no Arruda.
O gol da equipe tricolor foi marcado pelo atacante Renato, após assistência do recém-chegado Quirino. A comissão técnica coral aproveitou a atividade para rodar o elenco, tendo colocado duas equipes diferentes em campo durante o duelo.
Equipe inicial:
Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson, Rodrigues; Andrey, Balotelli, Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.
Time que encerrou o jogo:
Felipe Alves; Israel, William Alves, Matheus Vinícius, David Cabeça; Pedro Favela, Fabiel, Willian Júnior; Vitinho, Vini Hora e Ryan.
Estreia na temporada
O Santa Cruz estreia em 2026 no dia 8 de janeiro, às 20h30, quando enfrentará o Defensa y Justicia, em jogo realizado na Arena de Pernambuco e válido pela Vitória Cup.
No Campeonato Pernambucano, o Tricolor do Arruda tem primeiro compromisso contra o Decisão, no dia 11 de janeiro, às 17h, também na Arena de Pernambuco.