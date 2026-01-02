Santa Cruz aposta em reforços e define time-base para estreia em 2026; veja escalação
Publicado: 02/01/2026 às 09:43
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)
O Santa Cruz já tem praticamente definido o time que fará a estreia na temporada 2026. O Tricolor do Arruda entra em campo no dia 8 de janeiro, às 20h30, contra o Defensa y Justicia, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela Vitória Cup.
Escalação: A equipe titular desenhada pelo treinador conta com: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.
Desfalques
Três jogadores não participaram dos dois últimos jogos-treinos e seguem como desfalques.
Ariel, com tendinite no músculo solear da perna esquerda;
Gabriel Galhardo, em recuperação de pubalgia;
Alex Ruan, em recuperação da lesão no ligamento colateral medial e estiramento na região póstero-lateral do joelho esquerdo.
Jogos-treinos
Durante a pré-temporada, o Santa Cruz realizou três jogos-treinos. No primeiro compromisso, venceu o Laguna por 1 a 0. Na sequência, aplicou uma goleada por 7 a 1 sobre o Santa Cruz de Natal. Encerrando a preparação, empatou em 1 a 1 com o Murici, com gol marcado por Renato.
Campeonato Pernambucano
Após a estreia na Vitória Cup, o Tricolor do Arruda volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano. O primeiro jogo na competição estadual será contra o Decisão, no dia 11 de janeiro, às 17h, novamente na Arena Pernambuco.