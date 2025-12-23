Santa Cruz entra em campo para jogo-treino no Arruda nesta terça-feira

Cobra Coral vai encarar o xará Santa Cruz-RN, às 15h30, sem a presença do público. Lateral Alex Ruan e volante Gabriel Galhardo são os desfalques

Marcelo Cabo e Gabriel Cabo, técnico e auxiliar do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Ainda sem a presença do torcedor, o Santa Cruz volta a campo nesta terça-feira (23). Seguindo a sua série de jogos-treinos nesta pré-temporada, o Tricolor vai encarar o seu xará, o Santa Cruz-RN, às 15h30, no estádio do Arruda.

No último dia 13, a Cobra Coral realizou o seu primeiro jogo-treino e bateu o Laguna, por 1 a 0, também no Arruda. O gol da movimentação foi marcado pelo atacante Robinho. Na ocasião, o time titular do Santa foi: Rokenedy, Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Ariel.

Para o duelo da tarde desta terça-feira (23), o técnico Marcelo Cabo terá apenas dois desfalques. O lateral-direito Alex Ruan sofreu uma lesão na coxa e só deve retornar no meio de janeiro de 2026. Já o volante Gabriel Galhardo ainda busca um melhor condicionamento físico. Os demais atletas do elenco estão liberados e devem ser aproveitados na partida.

TEMPORADA 2026

A estreia do Santa Cruz na temporada de 2026 acontece no dia 8 de janeiro, onde enfrenta o Defensa y Justicia, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em partida válida pela Vitória Cup. Já no Pernambucano, o Tricolor do Arruda tem seu primeiro desafio no dia 11 de janeiro (domingo), às 17h, na Arena, contra o Decisão.

