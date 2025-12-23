Botafogo conhece adversário da pré-Libertadores e terá de jogar a 4 mil metros de altitude

O primeiro duelo do Botafogo pela pré-Libertadores acontece no dia 18 de fevereiro

O Botafogo conheceu o adversário da estreia na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O time carioca vai jogar contra o Nacional de Potosí, que se classificou por vencer a Copa da Bolívia nesta segunda-feira.

O primeiro duelo será fora de casa, dia 18 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília). O Nacional manda seus jogos no Estádio Víctor Agustín Ugarte, a 4.090 metros de altitude. A volta, no Rio, está marcada para o dia 25 de fevereiro, no mesmo horário.

O jogo de ida será cerca de um mês e meio após a chegada de Martín Anselmi ao Rio. O argentino de 40 anos é o novo técnico do Botafogo, anunciado nesta segunda-feira para o lugar de Davide Ancelotti.

Anselmi pode ser crucial para enfrentar a altitude. O técnico teve como principal trabalho o comando com o Independiente del Valle, de Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar. Com os equatorianos, ele conquistou a Copa Sul-Americana e a Recopa, esta última batendo o Flamengo.

O Nacional garantiu a vaga com o título da Copa da Bolívia. O time venceu o Bolívar por 4 a 1. Até os 35 minutos da segunda etapa, a decisão estava empatada no agregado, já que a equipe de Potosí havia perdido o primeiro duelo por 2 a 0.