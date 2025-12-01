Reta final: saiba os próximos passos até a conclusão da SAF do Santa Cruz
Apesar do avanço considerado decisivo, o acordo ainda depende de uma série de etapas jurídicas
Publicado: 01/12/2025 às 10:03
Votação AGE do Santa Cruz (Francisco Silva/DP Foto)
A Assembleia Geral Extraordinária do Santa Cruz aprovou, no último domingo (30), a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a Cobra Coral Participações. Apesar do avanço considerado decisivo, o acordo ainda depende de uma série de etapas jurídicas e administrativa para ser formalizado.
Próximos passos
Com o estatuto flexibilizado, o Santa Cruz tem até cinco dias para convocar o Conselho Deliberativo para ratificar a operação. A reunião deve acontecer entre os dias 8 e 12 de dezembro. Segundo o investidor Iran Barbosa, a etapa reduz a instabilidade jurídica que rondava o processo.
Após a ratificação, o clube deverá apresentar ao Judiciário um novo plano de pagamento dentro da Recuperação Judicial (RJ). A homologação dessa RJ é uma condição obrigatória para a efetivação da SAF, conforme previsto na proposta vinculante da Cobra Coral Participações S/A. A diretoria e os investidores trabalham para entregar o novo plano até o fim deste ano.
Esse é considerado o ponto mais delicado do processo. A homologação depende exclusivamente da Justiça, e o Santa Cruz já busca diálogo para agilizar os prazos. Com todas as etapas jurídicas concluídas, a previsão otimista é que a SAF esteja funcionando oficialmente no Arruda em fevereiro de 2026. Em um cenário mais conservador, o início pode ficar para abril de 2026.