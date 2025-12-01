Reta final: saiba os próximos passos até a conclusão da SAF do Santa Cruz

Votação AGE do Santa Cruz (Francisco Silva/DP Foto)

A Assembleia Geral Extraordinária do Santa Cruz aprovou, no último domingo (30), a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a Cobra Coral Participações. Apesar do avanço considerado decisivo, o acordo ainda depende de uma série de etapas jurídicas e administrativa para ser formalizado.

De acordo com o investidor Iran Barbosa, a flexibilização do estatuto — também aprovada pelos sócios — permitirá acelerar o trâmite interno. “A flexibilização do estatuto possibilita que chamemos a reunião no Conselho Deliberativo o mais rápido possível. São cinco dias de aviso prévio. A expectativa é que já chame para o início da semana que vem”, afirmou.

Próximos passos

Com o estatuto flexibilizado, o Santa Cruz tem até cinco dias para convocar o Conselho Deliberativo para ratificar a operação. A reunião deve acontecer entre os dias 8 e 12 de dezembro. Segundo o investidor Iran Barbosa, a etapa reduz a instabilidade jurídica que rondava o processo.

Após a ratificação, o clube deverá apresentar ao Judiciário um novo plano de pagamento dentro da Recuperação Judicial (RJ). A homologação dessa RJ é uma condição obrigatória para a efetivação da SAF, conforme previsto na proposta vinculante da Cobra Coral Participações S/A. A diretoria e os investidores trabalham para entregar o novo plano até o fim deste ano.

Esse é considerado o ponto mais delicado do processo. A homologação depende exclusivamente da Justiça, e o Santa Cruz já busca diálogo para agilizar os prazos. Com todas as etapas jurídicas concluídas, a previsão otimista é que a SAF esteja funcionando oficialmente no Arruda em fevereiro de 2026. Em um cenário mais conservador, o início pode ficar para abril de 2026.

