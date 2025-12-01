Investidor da SAF admite preocupação com atrasos salariais no Santa Cruz

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

O investidor da SAF do Santa Cruz, Iran Barbosa, afirmou que os salários atrasados do elenco causaram preocupação ao longo da última semana, mas garantiu que o clube deve receber novos aportes financeiros nos próximos dias. Além disso, segundo o empresário, uma parte significativa do financiamento DIP será liberada ainda esta semana para avançar nos acordos com os credores.

O investidor revelou que parceiros comerciais interessados em integrar o para 2026 devem aportar valores nos próximos dias. “Temos parceiros comerciais e econômicos que querem estar dentro do Santa Cruz para 2026, que devem estar aportando alguns valores essa semana”, afirmou.

Segundo Iran Barbosa, esses recursos serão usados para regularizar salários e pendências de FGTS após ações judiciais movidas por Thiago Galhardo e Nathan por falta de pagamento. “É uma coisa que tirou o meu sono e do Bruno Rodrigues nesta semana”, completou.

Recuperação Judicial

Iran Barbosa informou que cerca de 250 credores já formalizaram acordo, o que corresponde a aproximadamente 30% do total. A meta é atingir a maioria até o Natal para viabilizar a convocação da Assembleia Geral de Credores, etapa necessária para a instalação definitiva da SAF. “Até o Natal vamos conseguir estar em acordo com a maioria dos credores para podermos chamar a Assembleia Geral de Credores”, ressaltou.

Iran Barbosa reforçou que o período de transição até a formalização plena da SAF ainda pode gerar instabilidade financeira, mas afirmou que o planejamento prevê um elenco mais qualificado para 2025. “Sem querer criar falsas esperanças ao torcedor. Sempre reiterando várias vezes. Até a gente se transformar em SAF, teremos períodos de instabilidade financeira e econômica. Teremos problemas de salários, mas vai ser sempre conversada com os jogadores", concluiu.