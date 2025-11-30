Assembleia Geral Extraordinária dos sócios aprova SAF do Santa Cruz

Assembleia Geral Extraordinária por votação da SAF do Santa Cruz (Francisco Silva/DP Foto)

Dia histórico! Os associados do Santa Cruz aprovaram, neste domingo (30), a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A votação ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária realizada no Estádio do Arruda, onde 98.4% dos sócios presentes deram aval à oferta apresentada pela empresa Cobra Coral Participações.

Dos 1.182 votantes, 1.163 foram favoráveis à constituição da SAF, enquanto 11 se posicionaram contra. Houve ainda 7 abstenções e um voto nulo. A comunicação foi feita pelo presidente do Conselho Deliberativo, Bartolomeu Bueno. Com a aprovação, o próximo passo é a ratificação do Conselho Deliberativo. Em seguida, o clube enviará a documentação necessária ao processo de Recuperação Judicial. A expectativa é que o novo modelo de gestão esteja formalizado até março de 2026.

A proposta da Cobra Coral Participações prevê a geração de valor de R$ 1 bilhão em até 15 anos pela compra de 90% das ações da futura SAF — embora o clube mantenha, inicialmente, 10% dos ativos sob posse da associação.

O plano inclui um aporte imediato de R$ 25 milhões nos primeiros 12 meses após o fechamento do acordo, além da responsabilidade pela gestão esportiva, resolução de dívidas e condução da Recuperação Judicial.

A SAF também assumirá a administração do Estádio do Arruda. Em um primeiro momento, terá direito a uma cessão de uso comercial por 35 anos, renovável automaticamente pelo mesmo prazo, até que ocorra a transferência definitiva do equipamento mediante aprovação de lei municipal.

PRESIDENTE COMEMORA

Presente à votação, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, comemorou a aprovação da SAF na Assembleia. "Desde o primeiro momento, definimos internamente que a gente iria democratizar o processo e abrir para o sócio e para os conselheiros, para que cada um opinasse e votasse. E assim foi feito. Abrimos o processo até chegar na reta final. Lembrando que no Conselho Deliberativo tivemos a aprovação de 96%. E hoje na Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios, órgão máximo do clube, a SAF está aprovada com mais de 98% dos votantes. Um número histórico, que mostra que o nosso torcedor queria. Construímos uma proposta quando nosso clube estava sem série e muitos diziam que não iríamos conseguir uma proposta satisfatória. E conseguimos a maior SAF do país para um clube que estava sem série na época", destacou Bruno Rodrigues.

INVESTIDORES ESTIPULAM PRAZO

Também marcando presença na Assembleia, um dos investidores da Cobra Coral Participações, Iran Barbosa, projetou quando de fato a SAF vai estar instalada no Santa Cruz. "Pessimista (previsão) é abril. Mas existe uma chance considerável de ser já em fevereiro. Estamos tentando falar com o juiz da Recuperação Judicial, porque esses prazos são importantes para o Santa Cruz começar a honrar as dívidas e fazer os aportes. Começar a reformar o Arruda e o Santa subir de patamar em 2025", enfatizou Iran Barbosa.