CEO do Santa Cruz comenta planejamento, reforços e fortalecimento do clube na pré-temporada

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz avança em seu processo de reestruturação administrativa e esportiva rumo a 2026, ano que marcará um calendário mais robusto para o clube, com disputas simultâneas no Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o CEO tricolor, Pedro Henriques, comentou sobre o novo formato do Estadual, reforços, planejamento de elenco e o ritmo da pré-temporada já iniciada no Arruda.

Ao avaliar o modelo do Campeonato Pernambucano, que segue com final em dois jogos e ganhou duas novas datas para a disputa na próxima temporada, Pedro Henriques destacou a importância do aumento de calendário para a organização do ano.

"A gente já tinha a ciência de como seria, um modelo interessante diante da nova realidade de calendário da CBF, inclusive com mais datas. O Santa Cruz foi um dos clubes que pleiteou a final em dois jogos e, felizmente, a Federação conseguiu junto à CBF. A Federação, claro, respeitando os outros competidores. A gente não sabe se vamos estar na final, vamos trabalhar para isso. Mais datas são mais jogos, mais receita e possibilita a gente fazer um primeiro trimestre mais forte. É importante."

Pré-temporada coral

Com a comissão técnica já em atividade, o Santa Cruz definiu três jogos-treino ao longo de dezembro, nos dias 13, 23 e 30, ainda com adversários a serem anunciados. As partidas servirão para dar ritmo ao grupo antes da maratona de duelos do primeiro trimestre.

O dirigente também detalhou os movimentos realizados no mercado desde setembro, quando o Santa garantiu o acesso à Série C e passou a projetar o elenco para a próxima temporada.

"A gente já vem em um planejamento desde setembro, quando garantimos o acesso. Já tínhamos noção do calendário de 2026. Fomos ao mercado, mantivemos atletas que queríamos e agora é terminar de montar esse elenco. A ideia é ter 30 jogadores. Ainda faltam duas ou três contratações que se concretizem. A ideia é que elas aconteçam até o início do Estadual, preferencialmente antes, para que os atletas cheguem, se integrem e se preparem adequadamente para a temporada", projetou Pedro Henriques.

O clube vive uma fase de transição administrativa, alinhada ao processo de consolidação do modelo SAF e à profissionalização estrutural prevista para o próximo ciclo. A meta da direção é iniciar 2026 com o elenco ajustado e pronto para encarar um calendário mais longo que o dos últimos anos.

Com contratações em andamento, manutenção de peças consideradas fundamentais e um planejamento alinhado ao técnico Marcelo Cabo, o Santa Cruz busca transformar o aumento de datas e competições em oportunidade para fortalecer o projeto de reconstrução dentro e fora de campo.

"Estamos otimistas. A preparação começou no Santa Cruz com exames médicos e físicos. Acredito que, já na próxima semana, o professor Marcelo Cabo ‘coloque a turma no campo’ para iniciar os trabalhos", concluiu o CEO.