SAF do Santa Cruz: Saiba qual é o quórum mínimo para a validação da AGE
Santa Cruz terá que atingir quórum mínimo em votação da SAF para validação da AGE
Publicado: 28/11/2025 às 11:57
Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz realiza neste domingo (30), das 8h às 17h, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) decisiva para o futuro do clube. Em pauta, a votação da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), considerada um dos passos mais importantes da história recente do clube.
Uma vez válida, a deliberação sobre a SAF será decidida por maioria simples dos presentes.
Durante o SAF Day, o advogado Adriano Ferraz, integrante da equipe jurídica responsável pelo projeto, ressaltou a importância da participação dos tricolores. Segundo ele, a ausência de quórum obrigaria o clube a reiniciar todo o processo de convocação, o que pode atrasar o andamento por 45 a 60 dias, devido às exigências estatutárias.
“Se isso acontecer, será um retrocesso. O processo de chamada da Assembleia Geral é moroso e burocrático. Não estamos trabalhando com essa hipótese”, afirmou Ferraz. “É fundamental que o torcedor compareça massivamente. É um grande ato em favor do Santa Cruz, expressando sua vontade sobre a aprovação da SAF”, explicou.
Próximos passos
Caso seja aprovada na AGE, a proposta ainda precisará ser ratificada pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, o clube deverá protocolar os termos no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento aos credores e os detalhes da constituição da SAF.
Domingo, das 8h às 17h, tem votação da SAF. ?????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 27, 2025
Se você é sócio apto e atende aos requisitos descritos no card, participe e faça parte desse momento decisivo para o futuro do Santa Cruz.
Caso você preencha todos os requisitos e não consta na lista disponível no site, entre em… pic.twitter.com/YgTCH7zgSV