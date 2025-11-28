diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

SAF do Santa Cruz: Saiba qual é o quórum mínimo para a validação da AGE

Santa Cruz terá que atingir quórum mínimo em votação da SAF para validação da AGE

Paulo Mota

Publicado: 28/11/2025 às 11:57

Estádio do Arruda/Rafael Vieira/FPF

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz realiza neste domingo (30), das 8h às 17h, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) decisiva para o futuro do clube. Em pauta, a votação da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), considerada um dos passos mais importantes da história recente do clube.

De acordo com o Estatuto, a AGE só pode ser instalada, com a presença de 1/5 dos sócios aptos, conforme previsto no Artigo 81. Com 2.730 associados aptos a votar — entre eles 78 beneméritos — o número mínimo necessário para validação da assembleia é de 546 sócios.

Uma vez válida, a deliberação sobre a SAF será decidida por maioria simples dos presentes.

Durante o SAF Day, o advogado Adriano Ferraz, integrante da equipe jurídica responsável pelo projeto, ressaltou a importância da participação dos tricolores. Segundo ele, a ausência de quórum obrigaria o clube a reiniciar todo o processo de convocação, o que pode atrasar o andamento por 45 a 60 dias, devido às exigências estatutárias.

“Se isso acontecer, será um retrocesso. O processo de chamada da Assembleia Geral é moroso e burocrático. Não estamos trabalhando com essa hipótese”, afirmou Ferraz. “É fundamental que o torcedor compareça massivamente. É um grande ato em favor do Santa Cruz, expressando sua vontade sobre a aprovação da SAF”, explicou.

Próximos passos

Caso seja aprovada na AGE, a proposta ainda precisará ser ratificada pelo Conselho Deliberativo. Em seguida, o clube deverá protocolar os termos no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento aos credores e os detalhes da constituição da SAF.

