Santa Cruz oficializa a contratação do zagueiro Ianson para 2026
O defensor trabalhou com o técnico Marcelo Cabo em 2024
Publicado: 27/11/2025 às 17:32
Zagueiro Ianson, ex-Brusque e novo reforço do Santa Cruz (Lucas Gabriel Cardoso/BFC)
O Santa Cruz oficializou, nesta quinta-feira (27), a contratação do zagueiro Ianson, de 30 anos, para a temporada de 2026. O defensor chega ao Tricolor do Arruda após acumular passagens por equipes como Criciúma, Brusque e, mais recentemente, Tombense, onde disputou a Série C deste ano.
Ianson atuou pelo Tombense em 2025 e foi titular em 16 das 19 rodadas da competição, apesar do rebaixamento da equipe mineira, que terminou na lanterna. Antes disso, defendeu o Brusque no Campeonato Catarinense, entrando em campo em dez partidas e marcando um gol.
A trajetória do zagueiro ganhou destaque justamente no Brusque, onde viveu sua fase mais longeva e vitoriosa. Entre 2017 e março deste ano, Ianson acumulou quase sete anos de clube, somando 214 jogos e conquistando seis títulos, marca histórica para o Quadricolor e recorde individual na equipe catarinense.
A chegada ao Santa Cruz também representa um reencontro: em 2024, o defensor trabalhou com o técnico Marcelo Cabo no próprio Brusque. Agora, sob o comando do treinador coral, Ianson será peça importante no elenco para 2026.
Com o anúncio, o zagueiro passa a ser o segundo reforço confirmado pelo Santa Cruz para a próxima temporada, reforçando o setor defensivo e trazendo experiência para o projeto tricolor.