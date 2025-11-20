Foco em alta performance: Ariel abre mão das férias para recuperar forma no Santa Cruz
Atacante do Santa Cruz inicia preparação nas férias em busca de melhor rendimento
Publicado: 20/11/2025 às 09:34
Ariel Nahuelpán, atacante do Santa Cruz (Reprodução)
Em busca de manter o rendimento físico em alto nível, muitos jogadores de futebol têm optado por reduzir o período de descanso durante as férias. Entre eles está o atacante Ariel Nahuelpán, do Santa Cruz, que decidiu dedicar parte do recesso a um trabalho específico de condicionamento.
Para reverter o cenário, Nahuelpán tem treinado com um preparador físico particular durante as férias. Nas redes sociais, o atacante compartilhou vídeos de treinos intensos na academia e até trabalho com bola realizado no próprio gramado do Arruda.
A expectativa é que a preparação antecipada ajude o jogador a iniciar a próxima temporada em melhores condições físicas, ampliando suas chances de disputar posição e contribuir de forma mais consistente com o Santa Cruz. A pré-temporada do elenco tricolor será iniciada na próxima terça-feira, 25 de novembro, com atividades divididas entre o Estádio do Arruda e o CT Ninho das Cobras.