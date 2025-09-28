Santa Cruz iguala recorde de público do Sport na Arena Pernambuco

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

A torcida tricolor protagonizou mais um espetáculo nas arquibancadas. O Santa Cruz alcançou, neste sábado (27), o recorde de público da Arena de Pernambuco: 45.500 torcedores. A marca, que pertencia ao arquirrival Sport desde a final contra o Náutico no Campeonato Pernambucano de 2024, foi agora igualada pelo Tricolor do Arruda.

O número expressivo marca não só a maior presença de público no futebol pernambucano em 2025, como também consolida a impressionante marca de 510.851 torcedores presentes nas 19 partidas como mandante do Santa Cruz neste ano. A média é de 26.886 torcedores por jogo, a maior entre todos os clubes do estado e uma das maiores do país na temporada.

Além do recorde igualado neste sábado, o Santa Cruz emplacou uma sequência de quatro jogos consecutivos com mais de 40 mil pessoas na Arena, durante o mata-mata da Série D. Foram 42.653 contra o Altos-PI, 40.505 diante do América-RN, 40.892 contra o Maranhão e, por fim, os 45.500 diante do Barra-SC.

Com esses números, o Tricolor do Arruda mostra mais uma vez por que é reconhecido nacionalmente por sua apaixonada torcida. Mesmo na Série D, a massa coral tem dado uma demonstração de fidelidade e mobilização poucas vezes vista no futebol brasileiro.

Maiores públicos da Arena de Pernambuco

45.500 pessoas: Sport 0 x 0 Náutico (06/04/2024, Estadual)

45.500 pessoas: Santa Cruz 1 x 2 Barra-SC (27/09/2025, Série D)

45.492 pessoas: Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz (16/03/2024, Estadual)

45.010 pessoas: Brasil 2 x 2 Uruguai (25/03/2016, Eliminatórias)

42.653 pessoas: Santa Cruz 1 x 1 Altos (18/08/2025 - Série D)

Dados do Santa Cruz como mandante em 2025:

Total de jogos: 19

Público total: 510.851 torcedores

Média de público: 26.886 por jogo

Menor público: Santa Cruz x Santa Cruz-RN - 8.003 torcedores

Maior público: Santa Cruz x Barra-SC - 45.500 torcedores