Veja para onde foram os jogadores do Santa Cruz que encerraram contrato

Por onde andam: veja destinos dos jogadores do Santa Cruz após a disputa da Série D

Ex-jogadores do Santa Cruz (Reprodução)

Com o fim da participação do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, o clube iniciou um processo de mudança natural do elenco. Parte dos jogadores que defenderam o Tricolor do Arruda na competição encerrou contrato e já definiram novos destinos, enquanto outros permanecem no mercado.

A seguir, veja como ficou o panorama dos atletas que deixaram o clube ao término do vínculo:

Defesa

No setor defensivo, o goleiro Moisés confirmou seu novo clube após o fim do contrato. O arqueiro acertou sua transferência para o Sousa-PB. Na zaga, Hiago Campelo deixou o Santa Cruz ao término do contrato e acertou com o Água Santa-SP, tradicional participante do Campeonato Paulista.

Entre os laterais, Toty e Vinicius Silva não renovaram e permanecem sem clube, enquanto Yuri Ferraz rapidamente encontrou um novo destino e assinou com o Uberlândia-MG.

Meio-campo

No meio-campo, duas saídas foram confirmadas. O volante Lucas Bessa encerrou seu vínculo com o Santa Cruz e segue sem clube. Já Jonatas Paulista, cujo empréstimo chegou ao fim, foi repassado ao Uberlândia-MG.

Ataque

O setor ofensivo foi o que registrou o maior número de desligamentos. Eduardo Tanque e Pedro Henrique deixaram o clube ao fim dos contratos e atualmente estão livres no mercado. Adaílson firmou acordo com o Guarany Bagé-RS, enquanto Geovany Soares retornou ao Atlético Tubarão-SC, seu clube de origem. Outro atacante que se despediu ao fim do vínculo foi Thiaguinho, que foi emprestado ao ABC.

Mais saídas devem ocorrer nos próximos dias

Além dos jogadores já desligados, o Santa Cruz deve confirmar nas próximas semanas a saída de outros atletas. São eles: o zagueiro Ruan Robert, o lateral Nathan e os meias Matheus Melo e João Pedro, que devem ser emprestados para a próxima temporada.