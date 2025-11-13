Com média de 29 anos, Santa Cruz aposta na experiência para 2026
Experiência e juventude marcam o elenco do Santa Cruz para a próxima temporada
Publicado: 13/11/2025 às 09:19
Jogadores do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz aposta em um elenco equilibrado entre juventude e experiência para a próxima temporada. Com base na relação atual de jogadores, a média de idade do grupo tricolor é de 29 anos, resultado da combinação entre veteranos rodados e jovens formados na base coral.
Entre os mais veteranos estão o goleiro Felipe Alves (37), o zagueiro William Alves (38) e o atacante Ariel Nahuelpán (38) — todos com larga trajetória no futebol brasileiro. Eles dividem espaço com promessas como o zagueiro Harley Dalyson (19), o lateral David Cabeça (19) e o atacante Ryan (18), que surgem como apostas para o futuro.
Por setores, os volantes apresentam a maior média de idade (30,3 anos), seguidos pelos atacantes (29,4) e zagueiros (28,8). Já os meias e goleiros formam os grupos mais jovens, com médias de 25,8 e 27 anos, respectivamente. Desconsiderando os jovens das categorias de base, o trio de ataque tricolor soma 109 anos de idade.
O técnico Marcelo Cabo deve utilizar essa mescla como estratégia para montar uma equipe competitiva, que una a força da experiência com a intensidade da juventude.
Apesar da montagem do “esqueleto” do elenco, o Santa Cruz segue ativo no mercado, em busca de novas peças para reforçar o time e ajustar o grupo de acordo com as necessidades da comissão técnica. O clube não descarta saídas de alguns jogadores, mantendo a porta aberta tanto para chegadas quanto para negociações.
Confira elenco do Santa Cruz (até o momento):
Goleiros
Rokenedy - 23 anos
Felipe Alves - 37 anos
Gabriel Souza - 21 anos (reforço)
Zagueiros
Matheus Vinícius - 26 anos
Eurico - 31 anos
William Alves - 38 anos
Ianson - 30 anos
Harley Dalyson - 19 anos (base)
Laterais
Rodrigues - 25 anos
Nathan - 27 anos
Alex Ruan - 32 anos (reforço)
David Cabeça – 19 anos (base)
Pedro Costa - 32 anos (reforço)
Israel - 31 anos
Volantes
Pedro Favela - 26 anos
Gabriel Galhardo - 31 anos
Wagner Balotelli - 33 anos
Jonatas Paulista - 31 anos
Meias
Willian Júnior - 26 anos
Patrick Allan - 30 anos (reforço)
João Pedro - 27 anos
Matheus Castilho – 20 anos (base)
Atacantes
Thiago Galhardo - 36 anos
Ariel Nahuelpán - 38 anos
Renato - 35 anos
Ryan – 18 anos (base)
Vinícius Hora – 20 anos (base)