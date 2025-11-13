Com média de 29 anos, Santa Cruz aposta na experiência para 2026

Experiência e juventude marcam o elenco do Santa Cruz para a próxima temporada

Jogadores do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz aposta em um elenco equilibrado entre juventude e experiência para a próxima temporada. Com base na relação atual de jogadores, a média de idade do grupo tricolor é de 29 anos, resultado da combinação entre veteranos rodados e jovens formados na base coral.

Nos bastidores do Arruda, a diretoria vê o número como positivo, já que o grupo conta com nomes experientes que podem servir de referência dentro e fora de campo, sem abrir mão da renovação natural que vem das categorias de base.

Entre os mais veteranos estão o goleiro Felipe Alves (37), o zagueiro William Alves (38) e o atacante Ariel Nahuelpán (38) — todos com larga trajetória no futebol brasileiro. Eles dividem espaço com promessas como o zagueiro Harley Dalyson (19), o lateral David Cabeça (19) e o atacante Ryan (18), que surgem como apostas para o futuro.

Por setores, os volantes apresentam a maior média de idade (30,3 anos), seguidos pelos atacantes (29,4) e zagueiros (28,8). Já os meias e goleiros formam os grupos mais jovens, com médias de 25,8 e 27 anos, respectivamente. Desconsiderando os jovens das categorias de base, o trio de ataque tricolor soma 109 anos de idade.

O técnico Marcelo Cabo deve utilizar essa mescla como estratégia para montar uma equipe competitiva, que una a força da experiência com a intensidade da juventude.

Apesar da montagem do “esqueleto” do elenco, o Santa Cruz segue ativo no mercado, em busca de novas peças para reforçar o time e ajustar o grupo de acordo com as necessidades da comissão técnica. O clube não descarta saídas de alguns jogadores, mantendo a porta aberta tanto para chegadas quanto para negociações.

Confira elenco do Santa Cruz (até o momento):

Goleiros

Rokenedy - 23 anos

Felipe Alves - 37 anos

Gabriel Souza - 21 anos (reforço)

Zagueiros

Matheus Vinícius - 26 anos

Eurico - 31 anos

William Alves - 38 anos

Ianson - 30 anos

Harley Dalyson - 19 anos (base)

Laterais

Rodrigues - 25 anos

Nathan - 27 anos

Alex Ruan - 32 anos (reforço)

David Cabeça – 19 anos (base)

Pedro Costa - 32 anos (reforço)

Israel - 31 anos

Volantes

Pedro Favela - 26 anos

Gabriel Galhardo - 31 anos

Wagner Balotelli - 33 anos

Jonatas Paulista - 31 anos

Meias

Willian Júnior - 26 anos

Patrick Allan - 30 anos (reforço)

João Pedro - 27 anos

Matheus Castilho – 20 anos (base)

Atacantes

Thiago Galhardo - 36 anos

Ariel Nahuelpán - 38 anos

Renato - 35 anos

Ryan – 18 anos (base)

Vinícius Hora – 20 anos (base)